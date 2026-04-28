El problema, en un punto clave

Un camión de la División Seguridad y Operativa Bancaria de la Policía del Neuquén sufrió un desperfecto mecánico y quedó detenido mientras se dirigía hacia la zona de la Plaza de las Banderas.

El impacto directo se da sobre calle Favaloro, donde el tránsito quedó condicionado.

Desvíos y circulación reducida

Los vehículos que llegan desde el sector de Rincón del Río están siendo desviados por calle Mandalari, un camino de tierra que conecta con Parque Norte.

En el tramo afectado quedó habilitado un solo carril, lo que genera demoras y tránsito más lento.

Operativo en marcha

Personal policial trabaja en el lugar para señalizar y ordenar la circulación, con el objetivo de sostener el flujo vehicular y evitar mayores complicaciones.

Qué tener en cuenta

Se recomienda evitar calle Favaloro en ese sector y optar por alternativas hasta que se normalice la situación.

También se solicita respetar las indicaciones y circular con precaución.