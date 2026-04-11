Una mujer mayor fue asaltada este viernes por la mañana en San Carlos de Bariloche, en un episodio que generó gran preocupación entre los vecinos por la vulnerabilidad de la víctima. El ataque ocurrió alrededor de las 11 sobre calle Felipe Laguna al 800, entre Otto Goedecke y Onelli, mientras la mujer caminaba sola.

Según quedó registrado en cámaras de seguridad de la zona, un joven se le acercó desde atrás sin que ella lo advirtiera y, en cuestión de segundos, le arrebató la cartera con un violento tirón. La maniobra fue rápida y sorpresiva, lo que dejó a la víctima sin posibilidad de reaccionar.

Tras el robo, el agresor escapó a pie y la mujer, visiblemente impactada, intentó seguirlo. Vecinos que advirtieron lo ocurrido se acercaron de inmediato para asistirla y contenerla.

En el bolso llevaba cerca de 20.000 pesos y las llaves de su vivienda. Este último punto generó especial inquietud en el barrio, ya que implica un riesgo adicional para su seguridad personal.

Los vecinos difundieron las imágenes para identificar al agresor

Las grabaciones comenzaron a circular entre residentes del sector con el objetivo de reconocer al joven que aparece en el video. Quienes viven en la cuadra señalaron que decidieron compartir las imágenes para alertar y prevenir nuevos episodios. “Queremos que recupere al menos las llaves y que todos estemos atentos”, comentaron vecinos que siguieron de cerca lo ocurrido.

El ataque se dio en una franja horaria con movimiento y en un barrio de trabajadores donde muchos residentes realizan sus actividades cotidianas a pie. La situación volvió a poner en foco la preocupación por los hechos de inseguridad que afectan especialmente a personas mayores en una zona cercana a los barrios mas complicados del Alto.

En este contexto, los vecinos pidieron que cualquier información sobre el autor sea aportada en la comisaría más cercana, con la expectativa de avanzar en la identificación del agresor y evitar nuevos casos en la zona.