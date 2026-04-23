El servicio de recolección de residuos en San Martín de los Andes registra demoras este jueves debido a la salida de servicio de cuatro camiones y dos camionetas, según informó el área municipal de Recolección. La situación impacta en distintos barrios y obliga a reprogramar recorridos.

De los circuitos previstos, cuatro se realizaron con normalidad, dos fueron reprogramados para media mañana y uno quedó sin cobertura: el recorrido Nº 13, que incluye los barrios Ladera del Curruhuinca, 3 de Caballería y el sector de la Universidad del Comahue.

Un recorrido suspendido y retrasos en toda la ciudad

La salida de varias unidades generó un efecto en cadena. Cada camión cubre entre dos y tres recorridos diarios en la localidad, por lo que la reducción del parque automotor impacta en múltiples zonas.

Para mitigar la situación, el municipio dispuso que otras unidades salgan fuera de sus horarios habituales, intentando cubrir la demanda acumulada.

Qué zonas están más afectadas

El mayor impacto se concentra en el recorrido Nº 13, que no será cubierto durante la jornada. Esto afecta directamente a vecinos de:

Ladera del Curruhuinca

3 de Caballería

Sector de la Universidad del Comahue

En estos sectores, la recolección deberá esperar hasta la reanudación del servicio.

Reparaciones en marcha y normalización gradual

Desde el área municipal indicaron que uno de los vehículos averiados podría reincorporarse este mismo jueves, lo que aliviaría parcialmente la carga operativa.

El resto de las unidades se sumará de manera progresiva, por lo que la normalización del servicio será gradual en los próximos días.

¿Por qué impacta tanto la falta de camiones?

El sistema de recolección depende de una logística ajustada: cada unidad cumple varios circuitos diarios. Cuando un vehículo sale de servicio, no solo afecta un recorrido, sino que desbalancea toda la planificación urbana.

La acumulación de residuos, incluso por un solo día, puede generar problemas sanitarios, malos olores y reclamos vecinales, especialmente en sectores de alta densidad o con actividad comercial. Este tipo de fallas también expone la dependencia del sistema municipal respecto al estado del parque automotor.