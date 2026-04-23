Como ocurre todos los años, la Subsecretaría de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén recorre los distintos barrios de la ciudad previo a la recolección de los residuos voluminosos. Desde las redes sociales, el subsecretario Cristian Uriel Haspert informó cuáles serán los próximos puntos de la ciudad en ser relevados y qué se debe tener en cuenta para que se pueda llevar adelante el trabajo.

"Nos encontramos con las notificadoras, que también son inspectoras, antes de que llegue la máquina a este sector 2 de mayo, 7 de mayo y El Nido, que a partir del lunes 27 (de abril) queda bajo la modalidad de puerta a puerta", sostiene Haspert en un video publicado en su perfil de la red social Facebook.

El subsecretario de Limpieza Urbana explicó que son las notificadoras, personas identificadas con pecheras y folletería de la Municipalidad de Neuquén, quienes informarán a los vecinos qué tipo de residuos voluminosos pueden sacar a la calle y cuándo deben hacerlo. Todo para despejar cualquier duda que puede suscitarse.

Sobre el final del video, Haspert hizo hincapié en una situación que podría dificultar el trabajo de las notificadoras. "Hay muchos perros sueltos y hay falta de canastos. Es importantísimo que todos los domicilios cuenten con un canasto para sacar los residuos domiciliarios de manera acorde", puntualizó.

Qué es el servicio puerta a puerta de la Subsecretaría de Limpieza Urbana de Neuquén

El servicio puerta a puerta consiste en la recolección gratuita de residuos voluminosos por los barrios de la ciudad. Se trata de residuos que no pueden ser dispuestos en los cestos domiciliarios, tales como muebles, electrodomésticos, ramas o escombros en pequeñas cantidades.

A través de este servicio, la Subsecretaría de Limpieza Urbana recorre anualmente la ciudad y garantiza que estos residuos de gran tamaño sea removidos de los barrios de Neuquén.

Los inspectores de limpieza recorren anticipadamente los barrios y notifican a los vecinos en qué momento del año pueden sacar los residuos voluminosos a la calle. Luego, conforme al cronograma estipulado, los equipos municipales realizan la recolección.