La preocupación ante los reiterados casos de mensajes intimidantes y amenazas de tiroteos en el ámbito educativo llegó a San Martín de los Andes. En los últimos días se registraron al menos dos episodios que encendieron las alarmas en la comunidad educativa de esa localidad cordillerana.

Dos mensajes intimidantes en una semana. El más reciente de los casos ocurrió este lunes en el Centro Provincial de Estudios Medios (CPEM) 13. La semana pasada se había reportado otro hecho en una escuela privada sanmartinense.

Tal como refleja el portal La Montaña, desde el CPEM 13 indicaron que se encuentran en contacto con estudiantes y familias, al tiempo que evalúan las medidas a implementar frente a la situación. El objetivo, que persiguen es poder brindar una respuesta para contener a la comunidad educativa y garantizar el normal desarrollo de las actividades.

Ante este escenario, el Consejo Provincial de Educación (CPE) emitió un pronunciamiento luego de una sesión extraordinaria del Cuerpo Colegiado. En el documento, las autoridades remarcaron ·la necesidad de abordar estos casos desde una perspectiva pedagógica, no punitiva ni exclusivamente legal”.

Desde el Cuerpo Colegiado del CPE, presidido por Glenda Temi, destacaron que las escuelas continúan siendo “los espacios más seguros para las y los estudiantes” y subrayaron la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones para hacer frente a este tipo de situaciones.

Familias, redes sociales y continuidad en el dictado de clases

Desde el Ministerio de Educación de la provincia de Neuquén también hicieron hincapié en la corresponsabilidad social, poniendo el foco en el rol de las familias, especialmente en relación con el uso de redes sociales y los hábitos digitales de niños, niñas y adolescentes.

Asimismo, las autoridades insistieron en que la suspensión de clases no constituye una respuesta adecuada. Por el contrario, plantearon la necesidad de sostener a los estudiantes dentro del ámbito escolar, promoviendo espacios de escucha, reflexión y acompañamiento.

En qué consiste la guía de orientaciones sociopedagócias ante amenazas en las escuelas del CPE

El Equipo de Apoyo y Orientación Profesional a las Instituciones Educativas (Eaopie) del Consejo Provincial de Educación (CPE), presentó este lunes la guía de orientaciones sociopedagógicas ante mensajes amenazantes en las escuelas de la provincia. La iniciativa incluirá herramientas para promover la convivencia democrática, además de jornadas de sensibilización y posibles cambios de actividades en contextos críticos.

La guía de orientaciones sociopedagógicas del CPE expone líneas generales de acción que deberán ser evaluadas en función del contexto en cada caso particular. A partir de la Guía Federal de Orientaciones 2, el instrumento distingue tipos de escenarios -de diferente gravedad- que pueden ocurrir en las escuelas y señala aspectos procedimentales para dar aviso por vía jerárquica, intervención a otros organismos provinciales con competencia de acuerdo con el caso (policía, fiscalía, defensoría, salud); y establece marcos para la comunicación desde una perspectiva de derechos y anteponiendo el resguardo de la privacidad de las y los diferentes actores de la comunidad educativa.

Además, el documento recupera el fortalecimiento del trabajo interministerial e interinstitucional para construir redes colaborativas al momento del abordaje; al mismo tiempo señala la importancia del rol de las y los adultos, encarnado tanto en docentes como en las familias. Plantea también estrategias post crisis que permitan el regreso a la actividad dando cuenta de lo acontecido y reflexionando para construir corresponsablemente -entre escuela, familias y organismos externos-, salidas dialógicas.

Esta presentación formaliza y da continuidad a las acciones que se llevan adelante en las instituciones educativas ante hechos ocurridos con anterioridad, y considera a la escuela como espacio seguro donde las y los estudiantes puedan sentirse escuchados en ámbitos de confianza.