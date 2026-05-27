El municipio de Villa El Chocón denunció en las últimas horas que una importante obra en la localidad fue boicoteada. En un comunicado difundido en redes sociales resaltaron que "personas malintencionadas robaron caños de soporte de las conexiones de agua en el Barrio Llequén".

Las conexiones que fueron sustraídas corresponden al desarrollo de un nuevo tanque destinado a aumentar el suministro "y mejorar la potabilización para beneficio de todo el barrio", destacó el comunicado.

El robo ocurrió en cercanías al Barrio Llequén.

"Entendemos que existen personas que no quieren el progreso ni el desarrollo de nuestra localidad", expresaron con dureza. También aclararon que realizaron la denuncia en la Comisaría Nº42 y que los efectivos avanzan en la investigación.

Mas allá de estas acciones, personal de la Secretaría de Servicios Públicos trabajó en la reparación de los daños y también para asegurar los soportes restantes. "Pedimos a toda la comunidad mantenerse alerta y dar aviso ante cualquier situación sospechosa, ya que estas acciones intentan boicotear obras que son para el bienestar de todo el pueblo" concluyó el comunicado.