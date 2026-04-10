La Municipalidad de Cipolletti realizó este jueves un operativo en la zona del Parque Industrial, en la intersección de Saturnino Franco y Rodolfo Diesel, tras reiteradas denuncias de vecinos a la línea 147. En el lugar se detectó la presencia de personas que se alojaban de manera irregular, utilizaban el espacio como punto de encuentro para el consumo de drogas y habían comenzado a levantar una construcción precaria.

Según manifestaron residentes del sector, la situación generaba molestias constantes, además de preocupación e inseguridad en la zona. El procedimiento es parte del plan de ordenamiento urbano que el Municipio desarrolla desde hace más de dos años, con intervenciones en calles, terrenos baldíos y la erradicación de los denominados “aguantaderos”, espacios utilizados para actividades delictivas o que afectan la convivencia vecinal.

Este tipo de acciones se realizan de manera coordinada con distintas áreas municipales y, en muchos casos, con el acompañamiento de la Policía de Río Negro. El objetivo es recuperar espacios y devolver tranquilidad a los barrios. En Cipolletti ya se han concretado más de 25 demoliciones de aguantaderos en distintos sectores de la ciudad.

Desde el Municipio remarcaron que estas intervenciones buscan dar respuesta a los reclamos vecinales y sostener un esquema de prevención que permita mejorar la seguridad urbana. La continuidad del plan de ordenamiento incluye controles periódicos en zonas industriales y residenciales, con el propósito de evitar nuevas ocupaciones irregulares y garantizar condiciones de convivencia adecuadas