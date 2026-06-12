Derrumbe en la Ruta 40: despejaron la calzada en Siete Lagos tras intensos trabajos durante la madrugada

En la madrugada de este viernes, se produjo un derrumbe en la Ruta Nacional 40, específicamente en el kilómetro 2166, en el sector del Lago Falkner, dentro del tramo conocido como Siete Lagos. Según informaron desde Vialidad Nacional, los equipos de emergencia se movilizaron de inmediato para despejar el material caído y garantizar la seguridad de los conductores.

El trabajo de limpieza se extendió durante las primeras horas de la mañana y, cerca de las 8, se logró despejar la calzada, permitiendo la normalización del tránsito en la zona afectada. Las autoridades reiteraron la recomendación de transitar con precaución mientras continúan las labores de supervisión en el sector.

Tras varias horas de trabajo, equipos de Vialidad Nacional lograron despejar la calzada y restablecer el tránsito cerca de las 8.

El episodio ocurre en un contexto de condiciones climáticas adversas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta naranja para este viernes, debido a la presencia de nevadas fuertes y persistentes que podrían acumular entre 40 y 60 centímetros de nieve, con posibilidad de superarse localmente. Se prevén además vientos intensos del sector oeste, con velocidades de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 100 km/h, lo que genera reducción de visibilidad por nieve en suspensión.

Las autoridades provinciales y nacionales solicitan a quienes transiten por la región extremar las medidas de seguridad, adecuar la velocidad a las condiciones del camino y mantenerse informados sobre el estado de las rutas ante la persistencia de fenómenos meteorológicos extremos.