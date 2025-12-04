Antes de fin de año el tránsito sobre la ruta provincial 43 será restablecido a la altura del Cerro de la Virgen, en Chos Malal. La Dirección Provincial de Vialidad avanza en estos días con las tareas finales de remediación, tras el derrumbe que afectó hace dos años la conectividad con el departamento Minas.



“Ya iniciamos la repavimentación de la carpeta asfáltica dañada por el derrumbe de agosto de 2023. No vinimos para que las cosas sigan igual: vinimos a trabajar en equipo y a transformar la vida de las neuquinas y los neuquinos”, afirmó el gobernador Rolando Figueroa al informar sobre el avance de los trabajos en sus redes sociales.



Durante esta gestión, varios meses después de que ocurriera el derrumbe, se tomaron cartas en el asunto: Vialidad Provincial contrató a la fundación Universidad de San Juan para realizar el estudio técnico de las causas y proponer posibles soluciones. A partir de esa información se convocó al Ejército Argentino para remover todo el material que había quedado depositado sobre la cinta asfáltica por el desmoronamiento. En total, fueron 84.000 metros cúbicos de piedras destinados a proteger la margen izquierda del río Curi Leuvú.



El Ejército cumplió su objetivo hace unas semanas. Vialidad Neuquén asumió la ejecución de la parte final del proyecto que garantizará la reapertura de la ruta que conecta Chos Malal con las localidades del departamento Minas, en la región del Alto Neuquén. Operarios y equipos viales están realizando la repavimentación del sector, mientras tanto la circulación está garantizada a través del desvío creado a tal fin.





