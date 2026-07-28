El desafío de los 100 metros vuelve a Neuquén con una torta gigante para ayudar a 52 merenderos: cómo colaborar

El próximo domingo 2 de agosto, el Parque Jaime de Nevares de Neuquén será escenario de una nueva edición de la Torta Infantil Más Larga del Mundo, una iniciativa solidaria que busca alcanzar los 100 metros de extensión y reunir donaciones para 52 merenderos de Neuquén y el Alto Valle.

La propuesta nació en 2012 con el objetivo de combinar la pastelería con la solidaridad. Durante una entrevista con La Primera Mañana por AM550, la pastelera Vanessa Díaz explicó que el desafío comenzó como una forma de acompañar a los niños que asisten a espacios comunitarios. “Nos dimos a la tarea desde el 2012 de buscar este récord solidario de hacer la torta más larga y que sea infantil, porque estamos hablando de los nenes más vulnerables de los merenderos”, señaló.

Los últimos 20 metros de tortas serán para compartir con el público y se decorarán en el momento.

La organización intentará superar una marca que estuvo muy cerca de alcanzarse en ediciones anteriores. “Hemos llegado, hemos estado muy cerca de los 100 metros. Hemos estado en los 96 y yo casi lloro”, contó Díaz, quien destacó que cada año buscan que más familias se sumen a la propuesta. “Tratamos de generar esta locura dulce y contagiar a la gente que se junte, que haga una tortita en familia con amigos y que la lleve ese día”, señaló.

Este año, las tortas reunidas serán destinadas a 52 merenderos ubicados en Neuquén, Senillosa, Plottier, Centenario, Cipolletti y Balsa Las Perlas. La dinámica del evento contempla la instalación de un mesón de 100 metros donde se recibirán las elaboraciones realizadas por vecinos, familias, instituciones y pasteleros.

20 metros de torta para el público

Además de medir las tortas donadas para intentar alcanzar el récord, habrá una elaboración en vivo de 20 metros que será compartida con el público junto con chocolatada. “Estos 20 metros son para compartir con el público. Lo hacemos nosotros con toda la gente que ha puesto como distribuidoras y demás para poder hacer esta torta en vivo”, explicó la pastelera.

La jornada contará con diferentes actividades para las familias, entre ellas espectáculos, magia, música y propuestas gastronómicas. Participarán los magos Eva Rosenberg y El Chapo, habrá personajes de Paw Patrol, una banda en vivo, danza y un mural realizado por Nico Mendoza para que los chicos puedan dejar sus manos.

Díaz destacó que uno de los momentos más esperados es observar cómo las tortas se arman y decoran frente al público. “Lo que creo que a los chicos les hace salir ese grillito en los ojos es ver que se monten las tortas en vivo, que se decoren”, expresó.

Si las tortas son cuadradas, mejor

Las tortas deberán ser preferentemente rectangulares o cuadradas para facilitar la medición, aunque desde la organización aclararon que recibirán todas las donaciones.

Cada torta será identificada con los datos de quienes la realizaron, tanto para reconocer a los participantes como para conocer sus ingredientes ante posibles alergias alimentarias. Además, las imágenes de las entregas en los merenderos permitirán que quienes colaboraron puedan ver el destino de su aporte. “Vos das amor y no sabés a quién”, resumió Díaz al referirse al sentido solidario de la propuesta.

La recepción de tortas comenzará a las 12 en el Parque Jaime de Nevares y se extenderá hasta las 15, horario límite para poder realizar las mediciones y definir las menciones especiales. Un jurado integrado por referentes de la gastronomía elegirá las tortas destacadas en categorías como la más alta, la más larga, la más creativa, la más chocolatosa y la más solidaria, esta última vinculada a la cantidad de personas que participaron en su elaboración.

La décima edición promete reunir nuevamente a familias, instituciones y trabajadores de la gastronomía en una celebración donde la pastelería se convierte en una herramienta de ayuda comunitaria.

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