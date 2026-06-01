La comunidad pastelera de Neuquén se prepara para romper un récord y poder cumplir una meta a nivel mundial que hasta ahora nadie ha logrado. El objetivo es hacer la torta infantil más larga del mundo, la cual se exhibirá en el Parque Jaime de Nevares el próximo 16 de agosto.

En diálogo con La Primera Mañana por AM550, Vanessa Díaz, pastelera de la ciudad, comentó que se están preparando con más de un mes de anticipación para el gran momento. Además cabe destacar que se trata de una iniciativa solidaria.

"Si bien con el equipo gastronómico vamos a hacer un montón de metros esperamos que toda la comunidad aporte para llegar a los 100 metros soñados desde 2012, es la magia que despertamos en Neuquén, que cada uno se ponga a cocinar", relata Díaz.

Cómo ser parte y a dónde se destinará la comida

Explicó que no se requiere inscripción previa, en caso de querer asistir con alguna torta, se debe anunciar a la organización buscando "La Torta Infantil" indicando que asistirán. En el evento el jurado dará una mención a la torta más larga, más creativa, más solidaria y más alta.

Una vez logrado el récord y finalizada la jornada, todas las tortas serán destinadas a distintos merenderos de Neuquén para alimentar a niños y jóvenes.

"Empzamos a recepcionar las tortas al mediodía con pasteleros y gastronómicos que armarán algunos metros en vivo, ahí medimos la totalidad y después compartimos nuestra parte con chocolatada para toda la comunidad que nos acompañe", indicó.

En cuanto al resto de las tortas, se distribuirán equitativamente a alrededor de 50 merenderos de la ciudad. "Muchos comedores aportan porque entienden que es una sinergia para ayudar a festejar el día del niño".

Desde la organización aclararon que están abiertos a tener el acompañamiento de la Municipalidad, empresas y la comunidad.

La entrevista completa