Rincón de los Sauces tendrá un puente clave sobre la ruta 5

El gobernador Rolando Figueroa confirmó la construcción de un puente estratégico sobre la ruta provincial 5, a la altura del arroyo Carranza, con el objetivo de garantizar la transitabilidad de Rincón de los Sauces incluso en jornadas de lluvias intensas. La obra, muy demandada por la comunidad y las empresas hidrocarburíferas, contará con una inversión oficial estimada en 9.000 millones de pesos.

Durante el anuncio, acompañado por la intendenta Norma Sepúlveda, el mandatario también informó que se ejecutará la tercera etapa de los colectores pluviales, otra obra fundamental para mitigar los anegamientos en la ciudad. Figueroa destacó que ambas intervenciones buscan dar soluciones de fondo a problemas históricos de infraestructura vial y de saneamiento urbano en la localidad.

El gobernador señaló que la inversión forma parte de un plan integral para fortalecer la ruta provincial 5 y mejorar todas las vías de acceso a Rincón de los Sauces. En ese marco, recordó la reciente repavimentación de este corredor y adelantó que la provincia avanza en el proceso licitatorio para concluir la ruta 6, con 54 kilómetros de repavimentación y 24 kilómetros de traza pendiente.

Respecto a los colectores pluviales, Figueroa detalló que el proyecto requerirá una inversión de más de 6 millones de dólares y tendrá como finalidad aumentar la evacuación de escurrimientos hacia el río Colorado. Esta obra permitirá disminuir el impacto de inundaciones y beneficiará a toda la población, con un plazo de ejecución de 630 días corridos.

Por su parte, la intendenta Sepúlveda resaltó que se trata de obras planificadas desde hace tiempo y agradeció al gobierno provincial por escuchar los reclamos históricos de la comunidad. En particular, destacó que los puentes sobre las rutas 5 y 7 son esenciales para garantizar el acceso a la salud en situaciones de emergencia, al ser la única vía disponible para traslados urgentes.

El proyecto del puente incluye la construcción de una estructura de hormigón armado de 120 metros, alcantarillas, repavimentación de 1.417 metros, enripiado de banquinas, señalización y barandas de seguridad. El plazo de ejecución será de 690 días, con la participación de unos 30 operarios en el momento de mayor intensidad de trabajos.

Finalmente, Figueroa y Sepúlveda coincidieron en que estas inversiones marcan un punto de inflexión para el crecimiento urbano y la industria hidrocarburífera de la región. Las obras no solo mejorarán la seguridad vial, sino que también elevarán el nivel de la infraestructura local, acompañando el desarrollo sostenido que se proyecta para Rincón de los Sauces en los próximos años.