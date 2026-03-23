Después del cierre del plazo para el Pago Anual 2026, muchos contribuyentes quedaron afuera del beneficio más fuerte. Sin embargo, la historia no termina ahí. La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro salió a recordar que todavía hay una vía para pagar menos: el débito automático, que permite acceder a descuentos de hasta el 15% mensual en los impuestos Automotor e Inmobiliario.

En concreto, el esquema es claro, pero no todos lo tienen en cuenta. Quienes adhieren al débito automático obtienen un 10% de descuento en cada cuota. Pero además, si el contribuyente está al día, se suma un 5% extra por buen cumplimiento. Resultado: un alivio que puede llegar al 15% todos los meses.

Ahora bien, el beneficio no es solo económico. También apunta a un cambio de hábito. Porque el sistema evita olvidos, elimina fechas de vencimiento de la cabeza del contribuyente y garantiza que el pago se realice en tiempo y forma. En otras palabras, menos estrés y menos riesgo de recargos.

Además, la adhesión es simple y completamente digital. Se realiza desde la web oficial de la Agencia, donde el usuario debe registrar un CBU y activar el débito automático. Sin filas, sin trámites presenciales y sin excusas.

Desde el organismo remarcan que esta herramienta busca facilitar el cumplimiento tributario, en un contexto donde cada peso cuenta. Y no es un dato menor: en tiempos de bolsillos ajustados, cualquier descuento se vuelve clave. Así, aunque el Pago Anual ya quedó atrás, todavía hay margen para ahorrar. La diferencia está en un clic.