El Gobierno nacional extendió el beneficio que permite a las microempresas computar una parte del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, conocido como impuesto al cheque, como pago a cuenta de las contribuciones patronales.

La medida alcanza a las remuneraciones que se devenguen hasta el 31 de diciembre de 2026, y prorroga un régimen que había vencido el 31 de diciembre de 2025, según confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo con la normativa vigente, las empresas categorizadas como microempresas pueden descontar hasta un 30% del impuesto al cheque efectivamente ingresado, monto que se aplica como pago a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El beneficio había sido creado originalmente en 2023, con vencimiento en diciembre de 2024, y ya había sido prorrogado hasta finales de 2025. Con esta nueva extensión, el régimen se mantendrá vigente durante todo el ejercicio 2026.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución General 5817/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La resolución adecúa las normas vigentes a lo dispuesto por el Decreto N° 923/25, que extendió el plazo del beneficio ante la persistencia de las condiciones que motivaron su implementación.

Para la determinación de aportes y contribuciones, los empleadores deberán continuar utilizando el sistema informático “Declaración en línea”, conforme lo establecido por la normativa vigente.