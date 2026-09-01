Los controles policiales realizados en el ingreso a una fiesta electrónica en un predio privado de Fernández Oro permitieron detectar anfetaminas, marihuana y cocaína en poder de tres personas. Los procedimientos se concretaron durante el acceso al evento y terminaron con intervención de la Justicia Federal que deberá resolver la situación de los involucrados.

El primer hallazgo se produjo cerca de la medianoche, cuando los efectivos que realizaban los controles detectaron a una mujer de 33 años. Durante el cacheo encontraron tres envoltorios que contenían distintas sustancias. Uno tenía una pastilla de color amarillo, otro presentaba pequeños fragmentos rosados y el tercero contenía un comprimido de dos colores. Los reactivos utilizados durante el procedimiento arrojaron resultado positivo para anfetamina en los tres envoltorios.

Los policías secuestaron dos cigarrillos de marihuana que llevaba una mujer de 40 años

Apenas veinte minutos después apareció otro caso. Esta vez fue una mujer de 40 años quien quedó involucrada en un procedimiento durante el ingreso a la fiesta. Los uniformados encontraron en su poder un tubo transparente con dos cigarrillos de marihuana y el pesaje arrojó 1,17 gramos. Y, ya entrada la madrugada, alrededor de las 2:20, los controles volvieron a detectar una sustancia que encendió otra alarma: un hombre de 34 años llevaba dos envoltorios de nylon negro con una sustancia blanca, de aspecto polvoriento y semicompacto.

En este último caso, los efectivos utilizaron un reactivo denominado Cocatest, que arrojó resultado positivo para cocaína. El pesaje realizado estableció una cantidad de 0,91 gramos. Así, en poco menos de dos horas, el operativo había permitido detectar tres sustancias diferentes en poder de personas que intentaban ingresar al evento.

Con los tres procedimientos realizados, se dio intervención al auxiliar fiscal del Ministerio Público Fiscal Federal de Roca, que inició una investigación por infracción a la Ley Nacional 23.737.