Un vecino de Neuquén encabeza una desesperada búsqueda de un elemento de uso diario. Se trata de dos ruedas de silla de ruedas que perdieron mientras iban en viaje.

El grupo iba viajando hacia Roque Pérez, en provincia de Buenos Aires, cuando perdieron en plena ruta dos de las ruedas.

Aunque se dieron cuenta pasando por la localidad de General Acha, suponen que ocurrió en la ruta del Desierto, por los pozos del asfalto, que habrían provocado que las ruedas salgan despedidas.

Franco, el damnificado, comentó a Mejor Informado, que aunque no había tránsito en la ruta, creen que "en el traqueteo se desengancharon las ruedas" del equipaje que llevaban.

La búsqueda y pedido a la comunidad

Tiene la esperanza de poder apelar a la solidaridad de la comunidad para recuperarlas, ya que las utiliza en el día a día. Además espera que esto no haya provocado ningún incidente con otro vehículo.

En unas horas llegarán a Buenos Aires y allí esperan tener novedades o comenzar la búsqueda por redes sociales. Agregó que un grupo de camioneros se contactó con ellos para colaborar con la búsqueda.

"Son ruedas, para sillas de ruedas de uso diario. Y bueno, es el elemento clave para poder desenvolverse ahí en la ciudad que vamos", indicó.