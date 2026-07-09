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Precaución al volante

Todas las rutas están habilitadas, pero la niebla obliga a circular con extrema precaución

La niebla reduce la visibilidad en distintos corredores de la provincia y obliga a extremar las medidas de seguridad al volante. Los pasos internacionales Cardenal Samoré y Pino Hachado están habilitados, mientras continúan los trabajos para prevenir la formación de hielo.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 09 de julio de 2026 a las 11:05
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En Cardenal Samoré, Vialidad Nacional distribuye sal granular para prevenir el hielo generado por las bajas temperaturas en la calzada.

La presencia de bancos de niebla en distintos corredores de Neuquén obligó este jueves a extremar las precauciones al volante. Desde Vialidad Nacional informaron que todas las rutas nacionales de la provincia permanecen habilitadas al tránsito, aunque solicitaron a los conductores reducir la velocidad y respetar las medidas de seguridad debido a la disminución de la visibilidad.

Las condiciones más complejas se registran en la Autovía Norte (A022), en la ciudad de Neuquén, sobre la Ruta Nacional 237 entre Arroyo Limay Chico y el empalme con la Ruta Nacional 40, y en el corredor de los Siete Lagos, donde la niebla dificulta la circulación. El organismo recomendó conducir con extrema precaución y mantenerse atento a las condiciones cambiantes del camino.

En cuanto a los pasos fronterizos, Cardenal Samoré permanece habilitado entre las 9 y las 19, mientras que Pino Hachado abrió sus puertas a partir de las 10.30 y funcionará hasta las 18. En ambos cruces, Vialidad Nacional trabaja con personal y equipos en la distribución de sal granular para minimizar la formación de hielo provocada por las bajas temperaturas, y recordó que es obligatoria la portación de cadenas metálicas.

Las recomendaciones de Vialidad Nacional

Ante este escenario, las autoridades reiteraron la importancia de adaptar la conducción a las condiciones climáticas. Entre las principales recomendaciones figuran disminuir la velocidad de manera progresiva, utilizar luces bajas y antiniebla, mantener encendidos el limpiaparabrisas y el desempañador para mejorar la visibilidad, y evitar el uso de luces altas, ya que reducen la capacidad de visión en presencia de niebla.

Además, si la niebla se vuelve muy densa, aconsejaron encender las balizas, nunca detenerse sobre la calzada y buscar un lugar seguro para estacionar hasta que las condiciones mejoren. Desde Vialidad Nacional recordaron que el estado actualizado de las rutas puede consultarse a través de los canales oficiales antes de emprender un viaje.

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