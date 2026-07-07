En coincidencia con el fin de semana largo producto del feriado inamovible del 9 de Julio y un viernes no laborable, la gastronomía neuquina aterrizará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con una propuesta que combinará sabores regionales, experiencias culinarias y promoción turística, del 9 al 12 de julio, la provincia de Neuquén participará en la feria Caminos y Sabores que se llevará a cabo en el predio BA ferial (ex Costa Salguero).

Desde 2005, la feria Caminos y Sabores reúne a productores, cocineros, artesanos y destinos turísticos de todo el país para promover y fortalecer las identidades regionales. Y una vez más, la provinvia de Neuquén dirá presente a través su gastronomía y la producción local..

Como había ocurrido en la edición anterior, Neuquén participará junto con la vecina provincia de Río Negro con un espacio integrado que pondrá en valor la identidad de la Norpatagonia. Esta propuesta conjunta tiene como objetivo mostrar la riqueza gastronómica, productiva y cultural de la región, que se consolida como un destino turístico donde la naturaleza, la producción local y la cocina de identidad se convierten en una experiencia única.

Qué podrán encontrar los visitantes de Caminos y Sabores en el stand de Neuquén y Río Negro

Durante los cuatro días de la feria, quienes visiten Caminos y Sabores podrán recorrer un amplio programa de actividades que incluirá degustaciones, clases magistrales, demostraciones culinarias y charlas a cargo de cocineros, productores, sommeliers y referentes gastronómicos de las provincias de Neuquén y Río Negro.

La programación del espacio conjunto abordará distintos ejes temáticos que reflejan la diversidad de los sabores de la Patagonia. Entre las propuestas se destacan experiencias dedicadas al chivito neuquino, la trucha patagónica, los vinos regionales, las peras y manzanas del Alto Valle, los frutos secos, los chocolates, las infusiones, las conservas y otros productos emblemáticos de ambas provincias. También habrá espacios destinados a la cocina de identidad, el maridaje entre alimentos y bebidas regionales y la difusión de recetas que combinan innovación y tradición.

Del 9 al 12 de julio, Neuquén dirá presente en la nueva edición de la feria Caminos y Sabores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Foto: Neuquén Informa

Un espacio para degustar y, a la vez, aprender

Además, la participación de la provincia de Neuquén incluirá charlas y demostraciones gastronómicas en las que se elaborarán platos con ingredientes representativos de la región, como la trucha, el chivito, el cordero, los hongos, los piñones, la fruta fina y otras de estación. Todo como una muestra que refuerza el vínculo entre la producción regional, la gastronomía y el turismo.

La presencia conjunta de Neuquén y Río Negro en una nueva edición de Caminos y Sabores representa una nueva oportunidad para promocionar los destinos turísticos de la Norpatagonia, fortalecer la visibilidad de sus productores y difundir una identidad gastronómica construida a partir de los sabores, los paisajes y la cultura de la región.