Neuquén capital se prepara para un nuevo desfile cívico militar para conmemorar el Día de la Independencia Argentina y desde la organización preparan un cierre especial. El evento, a cargo de la Fundación BPN, contará con participación de abanderados de las escuelas, fuerzas armadas y de seguridad, bomberos, veteranos de Malvinas y agrupaciones gauchas, pero además tendrá lugar para la música folklórica.

Referentes del folklore de la región serán el broche de oro de la fiesta patria

En el marco del ciclo "Música para vos", varios artistas tendrán lugar en el escenario principal para compartir una propuesta de música tradicional. India Fernández, artista oriunda de Andacollo y ganadora del premio Berbel a mejor artista de música campesina dirá presente, al igual que Amistad Limay.

La música del Alto Neuquén tendrá su representante con India Fernández.

La Tradicional Encendida y La Tregua también tendrán su espacio, al igual que Lorena Riquelme y Los Merengüetos, quienes hace más de 30 años recorren los escenarios del folklore neuquino. Miguel Ángel Michelena, cantante rionegrino radicado en Neuquén, también compartirá su música en el festejo patrio.

Quintunan Peuma, agrupación de danzas folklóricas, y el artista salteño Tony Bertedor completan la grilla de una tarde de tradición, música y celebración popular. Desde la organización destacaron que no va a faltar el tradicional chocolate caliente preparado por la Brigada de Montaña VI del Ejército Argentino.

La agrupación Quintunan Peuma será protagonista del gran festejo patrio.

La actividad tendrá su inicio a las 14.30 con el desfile, en calle Mitre al 200. Con invitación del Gobierno de la Provincia del Neuquén, y organizado por Fundación BPN, acompañan el Banco Provincia del Neuquén, Ejército Argentino, Ministerio de Seguridad y Policía de la Provincia del Neuquén, Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, Municipalidad de Neuquén, Veteranos y Excombatientes de la Guerra de Malvinas.