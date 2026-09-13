El camión que manejaba Sergio Pérez, de 63 años y oriundo de Zapala, el cual desbarrancó en la zona de La Rinconada provocando su muerte el pasado 1 de julio, continuaba en el lugar del accidente fatal, a la espera de que la familia de la víctima pueda coordinar la extracción de los restos del vehículo.

El mismo había caído desde una gran altura, atravesó el guardarraíl y cayó provocando la muerte de su conductor. Las pericias en el lugar determinaron que era una zona con mucho hielo acumulado, lo cual podría haber provocado el desbarranco.

A dos meses de la tragedia, la familia se encontró con una situación indignante al momento de ir a retirar el vehículo: habían sustraído diez rudas completas, tanques de combustible y repuestos del camión de Sergio.

El vehículo pesado se encontraba en una zona de muy difícil acceso, muchos metros más abajo de la calzada, donde fue complejo acceder hasta para los efectivos que realizaron el rescate, quienes descendieron con arneses y cuerdas.

Sin embargo, este jueves 10 de septiembre los allegados del chófer se dirigieron al lugar del hecho, luego de completar los trámites pertinentes en el Destacamento de Policía de Tránsito de Junín de los Andes, para obtener el oficio de entrega del camión y del semirremolque.

La familia fue hasta la estancia de la zona para solicitar la autorización de ingreso y coordinar la logística de extracción de la maquinaria con toda la documentación, cuando se encontraron con un panorama inesperado.

Según comentaron, cuando hablaron con el encargado del establecimiento rural, este advirtió haber divisado a distancia personas circulando en las inmediaciones del barranco donde había quedado la unidad. Al descender hasta el sector exacto del vuelco, los familiares corroboraron el saqueo.

Una logística impensada y la denuncia de la familia

Entre los elementos faltantes se contabilizaron diez ruedas completas de camión, varias de ellas con llantas de aluminio, un tanque de combustible que había quedado sano y repleto de gasoil, una batería, una lanza de enganche de gran porte y dos paquetes de bolsones para áridos.

El robo causó sorpresa ya que era una zona a casi 300 metros de la ruta provincial, con hielo y nieve y una gran pendiente. Cada una de las ruedas tiene un peso de alrededor de 130 kilos, por lo cual el saqueo tuvo que haber demandado logística y despliegue.

La familia ya formalizó la denuncia penal correspondiente para que la Justicia investigue las responsabilidades e identifique cómo se logró desmantelar un vehículo tan grande.