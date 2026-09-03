Durante este jueves 3 de septiembre la policía se está encargando de retirar el vehículo que cayó el pasado 16 de agosto hacia el lago Lácar. El auto desbarrancó por 90 metros hasta el lago y como resultado su conductor falleció.

La víctima, Cristian Coliluan de 34 años, había sido reportado como desaparecido horas antes del siniestro en el cual perdió la vida. Aunque horas más tarde su cuerpo había sido rescatado para las pericias correspondientes, el auto permaneció allí semanas hasta hoy, semisumergido en las aguas frías.

Este jueves se ha desplegado un amplio operativo que incluye el corte de tránsito de una de las manos de la Ruta Siete Lagos, para que una grúa de gran tamaño pueda maniobrar para retirar el vehículo.

Cómo fue el vuelco y el rescate

El siniestro fatal ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando alrededor de las 15:20 del domingo Bomberos Voluntarios fue alertado por el desbarranco del auto.

Al arribar al lugar, los bomberos observaron el vehículo sobre la superficie del agua. El automóvil había recorrido una pronunciada ladera y cayó unos 90 metros desde la ruta hasta terminar en el lago, donde quedó parcialmente sumergido.

El momento del rescate de la persona fallecida.

Una vez localizado el automóvil, los rescatistas pudieron determinar que había un único ocupante. Tras las tareas de Criminalística, el cuerpo fue retirado y trasladado hasta el muelle en una embarcación de Prefectura Naval.

Las últimas horas de la víctima

El hombre había sido denunciado como desaparecido por su ex pareja y posteriormente el mismo comenzó a enviar mensajes de despedida a su familia.

La denuncia también consignó otro dato que fue incorporado a la investigación: Coliluan habría transferido su sueldo a otra de sus hijas y le habría pedido perdón.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que la caída al lago podría haber sido intencional. La investigación judicial continúa con el análisis de todos los elementos reunidos durante la búsqueda y el operativo de rescate, además de las pericias destinadas a reconstruir las últimas horas de Coliluan.