Alrededor de las 13 de este miércoles, desde la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén pidieron precaución a los conductores debido a un desmoronamiento de rocas.

Este se produjo en una de las curvas de la Ruta 43 en la zona de Cura Mallín en el norte neuquino, cerca de la planta de gas.

Por esta razón hay presencia de rocas en la calzada y no se descarta que puedan seguir cayendo piedras desde la montaña.

Trabaja en el lugar personal de la Secretaría y personal de la Policía de Neuquén. Por esto piden circular con precaución ya que hay conos para advertir, personal de Vialidad Nacional trabajando, mientras la policía intenta remover las rocas, que seguían cayendo.

Solicitan prestar atención a las indicaciones de las autoridades y evitar el sector si no es estrictamente necesario.