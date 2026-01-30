Un camión cargado de piedras perdió el control este martes en la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2161, lo que desencadenó un accidente vial con saldo de un conductor herido. El hecho ocurrió poco después de las 16 y requirió la intervención inmediata de múltiples servicios de emergencia.

El siniestro se produjo cuando, por causas aún no esclarecidas, el vehículo pesado se despistó, lo que provocó que el conductor resultara lesionado. En el lugar del accidente, se desplegaron rápidamente unidades de los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, quienes al llegar confirmaron que el camionero había quedado atrapado dentro del vehículo.

Afortunadamente, el conductor fue estabilizado en el lugar por personal sanitario y, tras recibir atención primaria, fue trasladado al Hospital San Martín para realizarle una evaluación médica más exhaustiva.

En el operativo, además de los Bomberos de Villa La Angostura, participaron efectivos de la Policía de Traful, bomberos de la localidad de Meliquina, personal de Parques Nacionales y equipos del Hospital San Martín, quienes trabajaron en conjunto para asegurar la zona, facilitar el trabajo de los rescatistas y normalizar el tránsito en la ruta.