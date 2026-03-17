Tras el último temporal de granizo que castigó al Valle Medio, el foco ahora está puesto en el impacto real sobre la producción y en el duro testimonio del Gobierno provincial. En plena cosecha y después de varios golpes climáticos, el panorama es crítico y ya se realizan relevamientos para dimensionar pérdidas en distintos sectores.

“Hoy el Valle Medio tiene una diversificación productiva enorme y nos pega tanto en fruticultura como en agricultura y horticultura, en cultivos bajo cubierta y en la producción de hortaliza pesada”, advirtió el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, marcando que el daño no fue aislado, sino generalizado.

Pero además, el funcionario fue más allá y puso en palabras lo que se vive en el campo: “El daño para un productor que viene atravesando años difíciles y que está en plena temporada de cosecha es muy fuerte; realmente es desolador, te deja devastado”. La frase no pasó desapercibida y refleja el golpe anímico y económico que dejó el fenómeno.

En ese contexto, equipos técnicos ya están en territorio. “Ya estamos trabajando con el área de Agricultura y con la Secretaría de Fruticultura en los relevamientos y recorridas”, explicó, al tiempo que confirmó que las autoridades estarán presentes en las zonas afectadas para acompañar a los productores.

Sin embargo, hay un dato que preocupa y que empieza a marcar tendencia. Este fue el tercer episodio de granizo en la temporada, una seguidilla que deja a muchos productores sin margen de recuperación. “Hay productores que todavía no lograron acomodarse”, reconoció el ministro, dejando en claro que el impacto no es solo inmediato, sino acumulativo.

Por eso, mientras continúan las recorridas, el Gobierno insiste en un punto clave para avanzar en la asistencia: “Es muy importante que todos los productores presenten sus declaraciones juradas de daños”, remarcó. Ese paso será determinante para evaluar medidas y respuestas frente a un escenario que, lejos de calmarse, sigue generando preocupación.