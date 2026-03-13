En el momento más intenso del calendario vitivinícola, cuando las chacras hierven de actividad y las bodegas trabajan a contrarreloj, el gobierno de Río Negro anunció una línea de financiamiento destinada a productores de uva y pequeñas bodegas para sostener la vendimia. El objetivo es claro: garantizar que la cosecha no se detenga y que la cadena del vino siga funcionando en plena temporada.

La iniciativa apunta a uno de los sectores productivos más emblemáticos de la provincia. Durante estas semanas, la actividad en los viñedos entra en su etapa más intensa: cuadrillas de cosechadores recorren las hileras de vid mientras camiones y tractores trasladan la uva hacia las bodegas, donde comienza el proceso de vinificación.

En ese contexto, el Gobierno provincial decidió poner a disposición créditos para fortalecer el capital de trabajo de quienes están en el corazón de la producción. La línea contempla préstamos de hasta un millón de pesos por hectárea, con un tope máximo de 10 millones de pesos por productor.

En el marco de la Fiesta Provincial de la Vendimia, el ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó la importancia de acompañar al sector en un momento decisivo del ciclo productivo.

“La vendimia es uno de los momentos más significativos para la vitivinicultura rionegrina”, señaló el funcionario al presentar la medida, y remarcó que el objetivo es aliviar los costos que enfrentan los productores durante las tareas de cosecha, traslado de uva y primeras etapas de elaboración del vino.

Pero además la herramienta tiene una particularidad que la vuelve atractiva para el sector: los créditos se otorgarán a tasa 0%, sin gastos administrativos y con un esquema de devolución que comenzará recién en diciembre de 2026. El financiamiento deberá cancelarse en diez cuotas mensuales iguales y consecutivas.

Para acceder a la línea de financiamiento, los productores deberán completar el formulario de adhesión online en https://forms.gle/G2mVBXbKw89hs6P37 y presentar la documentación correspondiente. Entre los requisitos generales se incluye contar con RENSPA actualizado, no registrar deudas con organismos provinciales y cumplir con las condiciones crediticias establecidas.