Una interrupción del suministro eléctrico afectó este martes a gran parte del norte de Neuquén, luego de que saliera de servicio la Línea de Alta Tensión de 132 kV que une Filo Morado con Chos Malal. Desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informaron que ya se desplegó un operativo para localizar el desperfecto y avanzar con la reparación, mientras se mantiene el abastecimiento de los servicios esenciales mediante generación aislada.

El corte alcanzó a Chos Malal, Taquimilán, Tricao Malal, Andacollo, Huinganco, Los Miches, Guañacos, Las Ovejas, Varvarco, Manzano Amargo y parajes cercanos.

Una falla en la línea dejó sin servicio a gran parte del norte

Según informó el EPEN, la interrupción se originó por la salida de servicio de la línea de alta tensión de 132 kV que abastece a esa región de la provincia.

La información preliminar indica que se detectaron descargas en las inmediaciones de Pampa Tril, un sector donde se presume que podría encontrarse el origen del inconveniente. Sin embargo, la ubicación exacta de la falla todavía debe ser confirmada por los equipos técnicos que se dirigen hacia el lugar.

Por qué no se reconectó inmediatamente la línea

Desde el organismo explicaron que horas antes ya se había registrado otra salida de servicio sobre la misma línea.

Por ese motivo, se resolvió no realizar maniobras de reposición hasta que el personal pudiera inspeccionar el tendido en terreno y verificar las condiciones de seguridad.

La decisión busca evitar que una reconexión sobre una falla aún no identificada provoque nuevos cortes o genere daños adicionales en el sistema eléctrico.

Los servicios esenciales continúan funcionando

Mientras se trabaja para normalizar el suministro, el EPEN puso en funcionamiento equipos de generación aislada que permiten mantener operativos los servicios considerados prioritarios.

Estos grupos electrógenos ya abastecen instalaciones esenciales en Las Ovejas, Andacollo, Los Miches, Guañacos, Manzano Amargo, Varvarco y Tricao Malal, con el objetivo de reducir el impacto del corte mientras continúan las tareas técnicas.

Cuadrillas de distintas localidades trabajan en la reparación

El operativo movilizó a personal especializado del EPEN, incluyendo cuadrillas que partieron desde Zapala para reforzar las tareas en el norte neuquino.

Los equipos trabajan en la localización del desperfecto para poder intervenir sobre el sector afectado y avanzar con la restitución del servicio de manera segura.

Desde el organismo indicaron que la evolución de los trabajos y los avances en la normalización del suministro serán informados a medida que se obtengan novedades.