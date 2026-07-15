El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) confirmó que a las 20:12 quedó completamente restablecido el servicio eléctrico en el norte neuquino, luego de reparar la línea de 33 kV Chos Malal-Andacollo, que había salido de servicio por la caída de un árbol de gran porte.

La caída de un árbol de gran porte provocó el corte de luz. Foto: Radio Chos Malal 102.1

Durante más de tres horas, Chos Malal permaneció sin energía y varias localidades del departamento Minas, entre ellas Andacollo, funcionaron con grupos electrógenos para garantizar el suministro en hospitales, servicios esenciales y parte de las zonas urbanas.

Con la reparación de la infraestructura y la energización de la línea, el EPEN dio por finalizada la contingencia y desactivó los sistemas de generación de emergencia utilizados durante el operativo.

El EPEN logró reparar la línea de 33 kV

La emergencia comenzó cuando un árbol de grandes dimensiones, ubicado a unos 20 metros de la traza, cayó sobre la línea de 33 kilovoltios Chos Malal-Andacollo.

El impacto alcanzó los conductores y provocó la rotura de una ménsula, dejando fuera de servicio el sistema que abastece al departamento Minas.

Cuadrillas del EPEN trabajaron durante varias horas para reparar la infraestructura y permitir la reposición gradual del servicio.

Chos Malal recuperó la energía antes que el resto

El suministro eléctrico volvió a Chos Malal alrededor de las 19:25, aunque la situación todavía continuó siendo crítica en otras localidades del norte neuquino.

Mientras se desarrollaban las reparaciones, el organismo mantuvo el abastecimiento mediante grupos electrógenos de respaldo, priorizando hospitales, servicios esenciales y parte de los cascos urbanos.

Cerca de las 20 quedó normalizado el servicio

Finalmente, el EPEN informó que a las 20:12 quedó nuevamente en servicio la línea hacia Andacollo, lo que permitió recuperar el abastecimiento eléctrico en todas las localidades afectadas.

Con esa maniobra quedó completamente normalizado el suministro eléctrico en el departamento Minas y el resto del norte neuquino, dejando fuera de funcionamiento los equipos electrógenos utilizados durante la contingencia.