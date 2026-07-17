La maniobra con una retroexcavadora que dejó sin suministro eléctrico a Centenario estuvo a punto de terminar en tragedia este viernes en la Estación Transformadora del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN). Jorge Huaiquil, jefe de servicio de EPEN en Centenario y Vista Alegre, aseguró que el conductor de la retroexcavadora evitó una descarga eléctrica de manera fortuita gracias al aislamiento que le brindaban las ruedas de la máquina.

"Nos quemaron un cable subterráneo, hubo una explosión y sacaron cuatro alimentadores de servicio. Gracias a Dios no hubo ningún herido. Al maquinista lo protegieron las ruedas porque descargan la electricidad", explicó en diálogo con FM Red Social.

El EPEN responsabilizó a la empresa por la maniobra

El accidente se registró alrededor de las 11.20, mientras la firma Ingenia ejecutaba tareas vinculadas a obras dentro de la Estación Transformadora ubicada sobre calle 25 de Mayo.

Según explicó Huaiquil, antes de utilizar maquinaria pesada era necesario trabajar manualmente para evitar dañar la infraestructura eléctrica instalada bajo tierra. "Tenían que estar paleando y no meter una retroexcavadora. Ellos sabían que ese cable estaba ahí porque cuando se colocó trabajamos en conjunto. Los hago plenamente responsables", afirmó.

El responsable del organismo provincial sostuvo que la empresa conocía la ubicación de las instalaciones eléctricas y calificó la maniobra como una negligencia.

El corte alcanzó barrios, comercios y el Parque Industrial

El daño dejó sin electricidad a una amplia zona de Centenario. Entre los sectores afectados estuvieron Sarmiento, Sayhueque, Trahun Hue, Vista Hermosa, Primeros Pobladores, La Ruca, El Alto, Bellavista, Libertad, la segunda meseta, el área comercial y el nuevo Parque Industrial.

Las cuadrillas del EPEN comenzaron de inmediato las maniobras para reorganizar el sistema, aislar el tramo averiado y devolver progresivamente el suministro.

Algunos sectores recuperaron la electricidad cerca de las 13, mientras que otros permanecieron varias horas más sin servicio. Recién alrededor de las 18.30 volvieron a operar dos de los alimentadores y, diez minutos después, quedó normalizado el funcionamiento del circuito restante, restableciendo el suministro en toda la ciudad.