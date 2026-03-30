El municipio de Villa La Angostura resolvió cesantear a la inspectora de Tránsito que el año pasado protagonizó un choque con un alto nivel de alcohol en sangre. La decisión llega tras meses de investigación administrativa y en medio de un conflicto que todavía se mantiene en la Justicia.

El caso se originó en junio, cuando la agente colisionó contra un camión municipal.

Un test que definió el proceso

Según consta en el acta policial, el control de alcoholemia arrojó 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre.

El nivel registrado supera ampliamente el límite permitido para conducir y activó de inmediato un sumario interno dentro del municipio para determinar responsabilidades.

Durante ese proceso, la trabajadora fue apartada de sus funciones mientras avanzaban las actuaciones.

La sanción más alta y una señal interna

Con el cierre del expediente administrativo, el Ejecutivo resolvió aplicar la cesantía, la máxima sanción prevista en la normativa vigente.

La medida se fundamenta en el artículo 58 de la Ordenanza N°1609, que establece incompatibilidades vinculadas a la conducta de los agentes municipales.

Desde el municipio indicaron que la decisión se enmarca en un esquema de sanciones que ya incluyó despidos y sumarios en otros casos.

Multa, licencia retenida y obligaciones

En paralelo, el Tribunal de Faltas dispuso una multa de $4.370.000 y la retención de la licencia de conducir por 90 días.

Además, se estableció que la agente deberá realizar un curso obligatorio sobre alcoholismo y seguridad vial antes de poder gestionar nuevamente su carnet.

La defensa y un conflicto abierto

El caso sumó tensión cuando la defensa de la inspectora cuestionó el accionar del municipio.

El abogado Cristian Pettorosso confirmó que presentó una denuncia penal y sostuvo que su clienta no conducía el vehículo al momento del hecho. Según esa versión, fue encontrada con el motor apagado mientras asistía a su marido.

La postura contradice la reconstrucción oficial y mantiene abierto el conflicto tanto en el plano administrativo como judicial.

Un caso que no se cierra

A pesar de la cesantía, la situación continúa en discusión en la Justicia.

El expediente dejó expuesto un episodio que involucró a una agente encargada de controlar el tránsito y que terminó con sanciones, versiones enfrentadas y un proceso que aún no tiene un cierre definitivo.