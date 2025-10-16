Multa récord a la inspectora de Tránsito borracha que chocó un camión municipal en Villa La Angostura ¿de cuánto es?

De controladora a infractora: el choque que encendió la furia

Villa La Angostura quedó sacudida por un hecho insólito y vergonzoso: una inspectora de Tránsito —encargada de controlar que los demás cumplan la ley— protagonizó un violento choque mientras conducía totalmente alcoholizada.

El accidente ocurrió en junio, cuando la agente, al volante de su vehículo particular, impactó contra un camión municipal. El test de alcoholemia arrojó un resultado de 1,92 gramos de alcohol por litro de sangre, casi cuatro veces el límite legal.

Multa millonaria y sanción ejemplar

El municipio decidió no mirar hacia otro lado. La Dirección de Tránsito aplicó la multa más alta posible: $4.370.000, junto con la retención de la licencia por 90 días.

Pero eso no es todo: la inspectora deberá realizar un curso obligatorio sobre alcohol y seguridad vial, dictado por la misma dependencia en la que trabaja. Solo después de aprobarlo podrá volver a conducir.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que la decisión busca “dar un mensaje claro y ejemplar” frente a una conducta inadmisible en quien debía representar el cumplimiento de las normas.

Bronca y repudio social

El caso generó indignación en la comunidad, que no tardó en expresar su enojo en redes sociales. “Si una inspectora hace esto, ¿qué queda para el resto?”, fue una de las frases más repetidas por los vecinos.

Mientras tanto, avanza un sumario administrativo que podría terminar con la expulsión definitiva de la trabajadora del municipio, por “falta grave y conducta inapropiada”.

La defensa insiste, pero el daño ya está hecho

El abogado de la inspectora, Cristian Pettorosso, aseguró que la sanción aún “no está firme” y que el caso podría continuar en la Justicia.

Sin embargo, más allá del trámite judicial, el impacto social y moral del episodio ya quedó instalado: una inspectora de Tránsito borracha al volante, un símbolo de la incoherencia y la falta de responsabilidad que muchos ciudadanos ya no están dispuestos a tolerar.