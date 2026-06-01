La temporada 2026 encendió las alarmas en la principal economía regional de Río Negro y Neuquén. Los datos oficiales muestran que habrá unas 140 mil toneladas menos de peras y manzanas para comercializar. El golpe más fuerte lo sufrió la manzana, cuya producción cayó un 21%, mientras el sector ya anticipa precios más firmes para la segunda mitad del año.

Según los informes del SENASA y la Secretaría de Fruticultura de Río Negro, la cosecha conjunta alcanzó poco más de 856 mil toneladas al cierre de abril. El volumen representa una caída del 14% frente a 2025 y también quedó por debajo del promedio de las últimas campañas. En consecuencia, habrá menos fruta disponible tanto para el mercado interno como para la exportación.

La situación más delicada se observa en la manzana. La producción apenas superó las 393 mil toneladas, lo que significa más de 90 mil toneladas menos que el año pasado. Además, la fruta destinada a la industria cayó cerca de un 40%, afectando principalmente la elaboración de jugos concentrados y otros derivados.

Por si fuera poco, las exportaciones de manzana también sufrieron un fuerte retroceso y bajaron alrededor del 35%. A esto se suma otro dato clave: las cámaras frigoríficas de Río Negro registran el stock de manzanas más bajo de la última década, una señal que refuerza las expectativas de menor oferta durante los próximos meses.

En el caso de la pera, la caída fue más moderada. La cosecha alcanzó algo más de 517 mil toneladas, cerca de un 9% menos que en 2025. Esto implica unas 50 mil toneladas menos disponibles para abastecer los distintos mercados. Las exportaciones también retrocedieron, aunque en menor medida.

Mientras tanto, dentro del sector crecen las expectativas por una mejora en los precios. La combinación de menor producción y menores stocks genera un escenario favorable para que la fruta conserve valores altos durante el segundo semestre. La tendencia ya comenzó a observarse en algunos mercados internos.

De esta manera, la campaña 2026 se presenta como un año de contrastes. La fuerte caída productiva preocupa a productores y empacadores, pero la escasez de fruta podría convertirse en una oportunidad para recuperar rentabilidad. La gran incógnita es si los mejores precios alcanzarán para compensar una de las cosechas más bajas de los últimos años.