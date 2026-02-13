Si se toma como ejemplo el precio de la manzana, fruta que se produce en la región, se puede tener un buen ejemplo de la distorsión que afecta a Neuquén, según el lugar de la provincia que se trate: los precios de las cosas responden a motivaciones misteriosas, y se puede encontrar uno con sorpresas, cada tanto.

En estos días, un vecino (más o menos reciente) de Huinganco, publicó en Facebook que el precio del kilo de manzana, en un mercado de Andacollo, era de 8 mil pesos. La publicación, obviamente, no era de alegría: “$ 8.000 el kg de manzana en la Coope Andacollo, Provincia del Neuquén, productora”, escribió el autor del post.

Es entendible el enojo, aunque sea digital. El precio en el Alto Valle oscila en los 2 mil pesos el kilo. En el Mercado Concentrador de Neuquén, una caja de 17 kilos de manzana roja cuesta 35.000 pesos. Es decir, poco más de 1.800 pesos el kilo.

El posteo del indignado vecino norteño tuvo una acotación casi inmediata, de otro integrante de la gran familia de Facebook, quien acotó: “Nuuuuuu, acá en una verdulería cuyos inmigrantes no son del norte, 2 kg 5.000 (pesos)”. Si bien no indica de qué localidad se trata, es evidente que también está en la provincia de Neuquén.

La cuestión es que la sucursal de la Cooperativa Obrera (tiene 108 sucursales, en cuatro provincias) de Andacollo, se le ha ido la mano en el precio de las manzanas, justo una fruta emblemática para estos lares.

No hay que olvidar que esta región, ahora más conocida por Vaca Muerta, fue en los albores de la nacionalidad “el país de las manzanas”, o “Caleufu”, en idioma mapuche.

Si alguien quiere consultar la popular Wikipedia, allí se lo menciona como “una región mapuche ubicada en el norte de la Patagonia argentina que se caracterizaba por la presencia de grandes plantaciones de manzanas, que los habitantes, definidos como manzaneros o manzanache, utilizaban como parte de su dieta alimentaria”.