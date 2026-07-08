Rincón de los Sauces sumó equipos para garantizar el gas en medio de la temporada invernal

El Gobierno de Neuquén, a través de la empresa estatal HIDENESA, incorporó equipos de Gasoducto Virtual para sostener el suministro de gas en la localidad de Rincón de los Sauces, producto de fallas registradas en los equipos que maneja la operadora privada. Es en el marco de la fría temporada de invierno que se vive en todo el país.

El presidente de la empresa, Raúl Tojo habló con el programa La Mañana es de la Primera que se emite por AM550 acerca de esta situación y comentó en primer lugar que “el control del yacimiento, que pertenecía a YPF, fue cedido a la compañía Bentia Energy. Nosotros recibimos el gas tanto desde El Portón o del volcán a través del gasoducto que maneja la empresa, eso va a un yacimiento donde está la planta compresora exMedanito, y de ahí sale un gasoducto hasta el punto de medición que es donde nosotros distribuimos el gas”

Además explicó: “Hace tiempo que pasamos por esta situación, he padecido los inviernos con cortes de gas, no es ajeno a la localidad este tipo de cortes, pero también hay que aclarar que éramos 10.000 habitantes en el 2.000, hoy somos 50.000, y teníamos los mismos gasoductos que ahora, con lo cual no se tomaron prevenciones para hacer las inversiones que son necesarias”.

Además, Tojo detalló en AM550: “La Provincia ha hecho una contratación a Camuzzi de cuatro equipos para hacer un gasoducto virtual de GNC, recibimos desde El Portón unos 130.000 metros cúbicos de gas y el resto lo pone Bentia para llegar a 180.000 para los días más fríos, este gasoducto va a cubrir la necesidad cuando se plante el volcán de nuevo algunas horas hasta que se pueda reparar”.

“Estos equipos los alquiló la Provincia por 60 días, el viernes pondremos el gasoducto en marcha cubriendo la necesidad que eventualmente podamos tener, Bentia se comprometió a hacer las inversiones”, agregó el presidente de HIDENESA.

Pero advirtió: “Por más que tengamos gas, si no tenemos cañerías será imposible que la gente acceda al servicio. Hay que hacer las obras correspondientes”.

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