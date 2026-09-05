Después de años de desgaste, Alderete cambia la cara: avanza la renovación de una arteria clave

La Municipalidad de Neuquén avanza con la repavimentación de 15 cuadras de calle Alderete. Los trabajos comenzaron en la intersección con Entre Ríos y avanzan hacia el este, con el objetivo de renovar por completo una de las arterias troncales de la capital neuquina.

La intervención forma parte del plan municipal que prevé recuperar unas 500 cuadras por año. El programa apunta principalmente a las calles que acumulan mayor antigüedad y presentan fisuras, baches y deterioro provocado por el ingreso de humedad.

Los trabajos incluyen fresado, colocación de material nuevo y compactación antes de habilitar nuevamente el paso.

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad de Neuquén, explicó que Alderete es una de las troncales que lleva varios años en servicio. “La estamos repavimentando, o sea que va a quedar totalmente nueva”, señaló.

Los trabajos avanzan desde Entre Ríos hacia el sector de Illia. En el tramo ubicado hacia el este de esa zona, los equipos municipales ya trabajan con la colocación de la nueva carpeta asfáltica.

El municipio prioriza las arterias más antiguas de Neuquén

El programa de repavimentación comenzó en 2025 y continuará durante este año. Nicola explicó que una calle puede comenzar a deteriorarse con mayor rapidez después de los 20 o 25 años de antigüedad, debido a las fisuras que permiten el ingreso de agua.

“Después de los 20 o 25 años de antigüedad, una calle tiene muchas fisuras y muchas situaciones que hacen que la humedad se filtre y termine rompiéndose, generando muchos baches”, indicó el funcionario.

Según explicó, la intención es sostener este tipo de intervenciones como una política permanente para recuperar las arterias existentes. La repavimentación de Alderete se suma a las obras de pavimento que la Municipalidad de Neuquén ejecuta en distintos barrios. Durante 2025, esos trabajos alcanzaron unas 3.400 cuadras y para este año está previsto continuar con el mismo ritmo, dentro del objetivo de alcanzar el 100% de las calles asfaltadas de la ciudad.

La modalidad de trabajo busca reducir las interrupciones para quienes circulan por la zona. Cuando las condiciones lo permiten, los equipos intervienen media calzada y mantienen habilitado el resto de la arteria.

En los sectores donde eso no resulta posible, la calzada completa permanece cerrada durante algunas horas. Nicola explicó que el fresado demanda parte de la jornada y luego permite volver a habilitar el paso, mientras que durante la colocación de la nueva carpeta se realiza otro corte temporal hasta completar la compactación.

Neuquén ya renovó varias arterias con este programa

Alderete no es la única calle incluida en el plan. En el mismo sector de la ciudad ya fueron terminadas las obras sobre Borlenghi e Illia, con trabajos que alcanzaron hasta San Juan.

La avenida Bahía Blanca también fue intervenida. Allí se repavimentaron 16 cuadras entre Chocón e Independencia. En calle San Martín se completaron otras 10 cuadras entre Colón y Bouquet Roldán.

El listado incluye además a Obrero Argentino, entre Mosconi y Richieri. Belgrano también recibió trabajos en los tramos comprendidos entre Moritán y Rufino Ortega, y entre Pringles y Colón.

En el oeste de la capital neuquina, Casimiro Gómez incorporó 13 cuadras renovadas entre Novella, avenida del Trabajador y Doctor Ramón. Novella sumó 12 cuadras y Moritán alcanzó 14.

También se realizaron trabajos en Islas Malvinas, entre Villegas y avenida Argentina; Miguel A. Camino, entre Alberdi y Mazzoni; Alfonsina Storni, entre Gatica y Leguizamón; y Bouquet Roldán, entre San Martín y Elordi.

La obra de Alderete continúa ahora hacia el este de Illia. El tramo previsto comprende 15 cuadras dentro del programa municipal que busca recuperar las calles más antiguas de Neuquén y sostener unas 500 intervenciones de repavimentación por año.