Después de votar contra restricciones a beneficios para violadores, Bregman desembarca en Neuquén

La conmoción por el crimen de Agostina Vega volvió a cruzarse con la grieta política nacional. En medio del dolor por el asesinato de la adolescente cordobesa y mientras la Justicia avanza sobre Claudio Barrelier, el único detenido e imputado en la causa, la diputada nacional Myriam Bregman decidió apuntar contra el presidente Javier Milei por sus declaraciones y por su posición respecto de la figura de femicidio. Pero la respuesta que recibió en redes fue inmediata: muchos usuarios le recordaron su voto negativo, en 2016, a una reforma de la Ley de Ejecución Penal que buscaba restringir salidas anticipadas y beneficios para condenados por delitos graves, incluidos los delitos contra la integridad sexual.

La polémica creció todavía más cuando, luego de ese cruce, Bregman volvió a promocionar su desembarco político en Neuquén. La referente del PTS y del Frente de Izquierda llegará a la provincia para encabezar una actividad partidaria en el Club Pacífico, en el marco de una campaña nacional con la que su espacio busca organizar comités y sumar militancia contra el gobierno de Milei.

El contraste fue rápidamente señalado por sectores críticos de la izquierda: mientras el país seguía conmovido por el caso Agostina, Bregman utilizó sus redes para cuestionar al Presidente y, al mismo tiempo, su fuerza política difundió la convocatoria neuquina. La imagen que circuló en redes resumió esa crítica con una acusación política directa: “Después de votar en contra de la prisión efectiva para violadores, Bregman anunció acto en Neuquén”.

El punto que desató la discusión tiene antecedentes. El 23 de noviembre de 2016, durante una votación en la Cámara de Diputados, Bregman votó en contra del proyecto que modificaba la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad. Esa reforma apuntaba a limitar beneficios como salidas transitorias o libertades anticipadas para condenados por determinados delitos graves. Dentro de ese universo estaban contemplados los delitos contra la integridad sexual.

Desde entonces, sectores libertarios, conservadores y críticos del Frente de Izquierda utilizan ese antecedente para cuestionar la autoridad moral de Bregman cuando opina sobre violencia contra las mujeres o crímenes aberrantes. Del otro lado, la dirigente de izquierda ha rechazado varias veces esa interpretación y sostuvo que su voto no fue “a favor de violadores”, sino contra una reforma penal que, según su postura, profundizaba una lógica punitiva y dejaba mayor margen de discrecionalidad al sistema penitenciario.

Pero el debate volvió a encenderse ahora por el crimen de Agostina Vega. La adolescente, que había desaparecido en Córdoba, fue hallada asesinada y el principal acusado es Claudio Barrelier. Según distintas publicaciones periodísticas, Barrelier tenía vínculos con ámbitos municipales y políticos del peronismo cordobés, un dato que también fue utilizado en redes para marcar el silencio selectivo de algunas figuras públicas y militantes.

Bregman publicó un mensaje cuestionando al Presidente con una frase que apuntaba a la discusión sobre el femicidio. “Pensar que el presidente quería derogar la figura de femicidio…”, escribió la diputada. La frase fue interpretada como una forma de responsabilizar políticamente a Milei por el clima de época o por sus posturas ideológicas frente al feminismo. Sin embargo, la reacción de sus críticos fue recordarle que el acusado por el crimen no pertenece al espacio libertario, sino que aparece vinculado a estructuras del peronismo cordobés.

En ese contexto, la promoción del acto en Neuquén quedó atravesada por la controversia nacional. La actividad está prevista para el sábado 6 de junio en el Club Pacífico, donde el PTS busca mostrar capacidad de convocatoria y presencia patagónica. La consigna de la militancia apunta a “llenar de zurdos y zurdas” el espacio y construir una fuerza política de trabajadores contra el ajuste del gobierno nacional.