Un terrible hecho de inseguridad sacude a la localidad de San Martín de los Andes e indigna a la comunidad, ya que se trata de un ataque directo a la cultura y el patrimonio. Tamara Padrón, de la editorial Las Guachas, relató a Mejor Infomado cómo ocurrió el robo en la sede, de donde se llevaron libros y material imprescindible para la actividad.

Ocurrió el pasado domingo 7 de junio, entre las 4 y las 6, cuando delincuentes ingresaron a la casa de Tamara, en el barrio Los Radales de la localidad cordillerana, cuando ellos no se encontraban en la ciudad. "Nos avisó un vecino que entraron en casa. Habíamos dejado un casero, pero bueno, han revisado, tenían muy claro todos los movimientos", afirmó Tamara.

Siguiendo con el relato, Tamara comentó que se enteraron y emprendieron la vuelta hacia su localidad, donde procedieron a hacer la denuncia en la Comisaría 43 del Arenal, que es judicial.

Vaciaron todo. Se llevaron absolutamente todo, todo lo que es de la familia, todo lo que se podía transportar. La tele, las compu, tablet, aspiradora, freidora, licuadora, camperas, mochilas, carpas, luces, cremas, cosas de perfumería, cosas de comida."

Sin embargo esto no fue todo, ya que en uno de los espacios de su casa funciona la oficina de Las Guachas, la editorial de donde han salido muchos libros importantes. De allí se llevaron las computadoras con las cuales hacen el trabajo y no dejaron nada.

La indignación por la inseguridad

"Entraron por el bosque, salieron en algunas cámaras, pero difícil de identificar los rostros", explicó Tamara, además agregó que cuando las autoridades fueron a su casa por la denuncia no tomaron huellas ya que aparentemente no tenían peritos.

Cabe destacar que no fue el único caso de inseguridad que ocurrió esa misma madrugada, ya que otra vecina también denunció que intentaron ingresar a su vivienda alrededor de las 3. Además sostuvo que en el último año han aumentado los casos bajo esta modalidad de robo: ingresan a las viviendas y las vacían, incluso reiteradas veces.

Con profundo malestar e indignación, Tamara comentó que a partir de toda esta situación descubrieron que actualmente funciona un único patrullero para todos los barrios de San Martín.

Dolor y bronca por las pérdidas

En cuanto al daño producido a la editorial y al grupo que se encarga de la labor, apuntó contra el accionar tras el hecho de inseguridad:

No nos pueden venir a decir que no hay recursos porque estamos en una situación cuando te roban, te entran a tu casa, te revolean todo. No queda cajón, rincón, placar, entretecho, altillo que no den vuelta. No puede justificar que no hay presupuesto, que tienen que reclamarlo antes. Una situación muy espantosa", denunció.

Cabe destacar que cuando ocurrió esto la diseñadora de la editorial, Florencia Nobre se encontraba en Alemania y Julieta Santos, otra encargada, en Bariloche, por lo que fue trabajo de quienes estaban en la localidad pensar qué podían hacer para mejorar la situación

Cómo se puede ayudar a recuperar lo robado

Para esto iniciaron una campaña solidaria de ventas de libros con ofertas.

Tenemos que vender libros para poder reponer las máquinas, que es la herramienta de trabajo y de proyecto colectivo, para con esas máquinas sacar los libros que tenemos ahí en gateras, poderlos sacar y tener máquinas para hacer más libros", explicó Tamara y agregó que la respuesta de la gente ha sido muy buena, "hasta en Chile estaban juntando para hacer una compra".

Destacó el acompañamiento de Cultura de la provincia, imprentas, autores, libreros, editoriales, compañeras de imprentas, entre otros. "Estamos juntando dinero para poder reponer una máquina buena, como la que nos robaron para diseño y otra más."

El tiempo apura al grupo de la editorial ya que había libros que estaban próximos a ser lanzados y ya se encontraban en preventa, por lo cual necesitan tener los recursos para imprimirlos y cumplir con su clientela.

"Nos quedaremos sin stock, pero qué más queremos que los libros estén dando vueltas por toda la región." Se puede obtener 1 libro por $25 mil, 2 libros por $40 mil y por 3 o más libros te regalan uno más. El contacto con las organizadoras de la campaña es +5492972506975.