Con la convicción de que la historia local necesita ser contada de otra manera, el docente e historiador Diego Suárez y su hijo Francisco pusieron en marcha un proyecto que combina investigación, libros y contenidos audiovisuales para reconstruir el pasado de Plottier y acercarlo a la comunidad.

La iniciativa comenzó hace poco más de dos años, cuando Suárez —tras jubilarse de la docencia— decidió dedicar tiempo completo a revisar archivos, entrevistar vecinos y ordenar una historia que, según explicó, “existe, pero está muy fragmentada”.

“Había mucha información dispersa. Me contacté con abuelas del banco de memoria viviente, con maestras que trabajan la historia local en las escuelas y noté que faltaba material escrito para estudiantes”, contó en una entrevista en el programa Entretiempo por AM550. De ese trabajo surgió el primer libro, pensado especialmente para infancias de entre 8 y 9 años, aunque abierto al público general.

La publicación, titulada A la orilla del viento, propone no solo relatar el origen de la ciudad sino también invitar a recorrer lugares, hacerse preguntas y continuar investigando.

Historias para las aulas y las redes

El proyecto dio un salto cuando se sumó Francisco Suárez, licenciado en Artes Audiovisuales. Juntos decidieron trasladar esas investigaciones a las redes sociales a través de videos breves. “Las historias estaban, pero había que transformarlas en algo audiovisual que entretenga y sea fácil de ver”, explicó Francisco. La estrategia: reels de un minuto que reconstruyen episodios del pasado local, con guiones breves, imágenes de archivo y recorridas por los lugares donde ocurrieron los hechos.

Los resultados sorprendieron. Uno de los primeros videos, sobre un choque ocurrido décadas atrás en el centro de la ciudad, superó las 50 mil reproducciones. Otro, sobre un crimen histórico, alcanzó más de 20 mil vistas en apenas 24 horas. “Evidentemente hay interés por conocer la historia local cuando se cuenta de manera atractiva”, señaló Diego.

Desarmar mitos y ampliar el relato

Uno de los ejes del trabajo es revisar la narrativa tradicional sobre el origen de Plottier. Suárez explicó que la historia suele comenzar con la llegada de la familia Plottier, pero que antes de eso hubo pobladores, actividades productivas y procesos sociales poco conocidos.

“Nos preguntamos quiénes vivían acá antes, cómo era el lugar antes de los canales de riego o de la llegada del tren. Encontramos expedientes judiciales, registros de producción y datos que muestran un pasado más complejo”, relató.

En sus investigaciones, el historiador revisó más de 400 expedientes de la justicia territorial y reconstruyó historias de familias, chacras y conflictos que dan cuenta de la vida cotidiana en la zona durante el siglo XX.

También buscan visibilizar construcciones y espacios que pasan desapercibidos para los vecinos, como antiguas estaciones de bombeo, viviendas históricas o chacras que marcaron el desarrollo productivo del valle.

Un proyecto familiar con mirada educativa

Padre e hijo trabajan en equipo: Diego investiga y escribe, Francisco filma, edita y dirige. Cada martes al mediodía publican una nueva historia en redes sociales, con la idea de generar una serie sostenida en el tiempo.

Además, el material está pensado para llegar a las escuelas. “La historia local se difunde poco. Creemos que debería tener más lugar en el currículum y que los chicos puedan conocer el lugar donde viven”, sostuvo el historiador.

El proyecto prevé nuevos libros y más episodios audiovisuales. Mientras tanto, las historias de Plottier siguen apareciendo en documentos, archivos familiares y testimonios de vecinos que se contactan tras ver los videos.

“Lo que no se muestra es porque se perdió o no se encuentra. Pero lo que está, lo vamos a contar”, resumió Francisco.

Mirá la entrevista a Diego y Francisco Suárez: