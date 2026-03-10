El desprendimiento de la carga de un camión que circulaba por la Ruta Nacional 22, en cercanías de Chelforó, en la zona del Valle Medio de Río Negro, provocó daños materiales a otro vehículo que transitaba en sentido contrario. El hecho ocurrió este lunes por la tarde, en el kilómetro 1074.

Según informó el Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, el incidente involucró a un camión marca Volvo con semirremolque cargado con palets de ladrillos cerámicos, que viajaba desde Cipolletti con destino a Choele Choel. Al llegar al kilómetro mencionado, el acoplado del vehículo produjo un movimiento oscilante debido al estado de la ruta, lo que ocasionó el desprendimiento de uno de los palets. La carga cayó sobre la calzada e impactó contra otro camión Volvo con cisterna, que circulaba en sentido contrario desde la provincia de Buenos Aires hacia Neuquén.

Daños materiales y sin heridos

Como consecuencia del hecho, ambos vehículos registraron solo daños materiales. No se reportaron personas lesionadas, lo que permitió que la situación se resolviera sin mayores complicaciones.

El personal del Cuerpo de Seguridad Vial intervino en el lugar para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad de los conductores que circulaban por la zona. El hecho generó preocupación entre los vecinos de Valle Medio por el estado de la Ruta Nacional 22, una de las más transitadas de la región, donde los movimientos de carga pesada suelen generar riesgos adicionales.No es la primera vez que sucede este tipo de situación.