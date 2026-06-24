Un punto de calor detectado en una zona cercana al volcán Auca Mahuida encendió las alarmas de los organismos técnicos de Neuquén y derivó en la activación de un operativo especial para estudiar el fenómeno.

La situación fue advertida el pasado 21 de junio, cuando se identificó una actividad térmica localizada en las inmediaciones del macizo. Horas después comenzaron a circular imágenes y videos en redes sociales, mientras especialistas y autoridades provinciales avanzaban con las primeras evaluaciones en el terreno.

Aunque remarcaron que no existe riesgo para las poblaciones cercanas, la aparición de esta anomalía motivó una serie de medidas preventivas para determinar con precisión qué está ocurriendo en uno de los puntos geológicos más particulares de la provincia.

El hallazgo que movilizó a los especialistas

Según informó el Gobierno provincial, la actividad detectada corresponde a un único punto de irradiación térmica de dimensiones reducidas, con aproximadamente dos metros de ancho por cuatro de largo.

Desde el domingo, cuando comenzó el seguimiento específico del fenómeno, no se registraron cambios en su comportamiento. Sin embargo, el lugar permanece bajo observación permanente mientras se intenta establecer el origen de la anomalía.

La ubicación exacta no fue difundida para evitar el ingreso de personas al sector y garantizar que las tareas de estudio puedan desarrollarse sin interferencias.

Un perímetro cerrado y monitoreo constante

Tras la detección de la actividad, las autoridades dispusieron un perímetro de seguridad de dos kilómetros alrededor de la zona.

El operativo es coordinado por Protección Civil de Neuquén junto con Defensa Civil de Rincón de los Sauces y tiene como objetivo impedir la circulación de particulares en el área mientras continúan los trabajos técnicos.

Además, se implementó un sistema de telemetría para monitorear en tiempo real el punto de calor y detectar cualquier modificación que pudiera registrarse.

Qué buscan determinar los estudios

Una de las principales incógnitas es el origen del fenómeno.

Por ese motivo, la Provincia inició consultas con especialistas y organismos científicos para analizar antecedentes similares y reunir información que permita comprender qué está sucediendo en el lugar.

En paralelo, el Servicio Geológico Minero Argentino realizará tareas de monitoreo sísmico para sumar datos al análisis.

Hasta el momento, las autoridades indicaron que la actividad observada no representa riesgos para las poblaciones cercanas ni para los yacimientos de la región.

Un volcán rodeado por un área protegida

El Auca Mahuida se encuentra a más de 40 kilómetros de Rincón de los Sauces y forma parte de una de las áreas naturales protegidas más importantes de Neuquén.

El macizo domina un territorio de gran valor ambiental, donde conviven ecosistemas de monte y estepa patagónica. Su extensión y características geológicas lo convierten en un punto de interés permanente para investigadores y especialistas.

Ahora, una pequeña anomalía térmica volvió a ponerlo en el centro de la atención. Mientras continúan los estudios, el monitoreo seguirá activo para intentar responder una pregunta que todavía permanece abierta: qué originó la actividad detectada en las inmediaciones del volcán neuquino.