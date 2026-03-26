El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este jueves 26 de marzo la provincia de Neuquén tendrá condiciones estables, con cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, temperaturas que alcanzarán los 21 grados en varias localidades y vientos de intensidad leve a moderada, sin alertas vigentes.

Cómo estará el clima en Neuquén Capital

Durante la madrugada y la mañana en Neuquén se espera cielo ligeramente nublado, con temperaturas de 7 y 9 grados y viento del sector sur entre 7 y 22 km/h.

Hacia la tarde, el cielo pasará a parcialmente nublado y la temperatura alcanzará los 21 grados, con viento del noroeste. Por la noche, se mantendrán condiciones algo nubladas, con 19 grados y viento leve del oeste.

Condiciones en el resto de la provincia

En Zapala la jornada comenzará con temperaturas bajas, de 5 a 7 grados, y cielo ligeramente nublado. Por la tarde se prevé una máxima de 21 grados con cielo algo nublado, mientras que por la noche descenderá a 16 grados, con viento leve predominante del oeste.

Para San Martín de los Andes se espera una madrugada fría, con 3 grados y cielo algo nublado. La temperatura subirá progresivamente hasta los 20 grados por la tarde, con viento más intenso del noroeste, que podría alcanzar los 31 km/h. Por la noche, el termómetro marcará 12 grados.

En Chos Malal las condiciones serán similares al resto de la provincia, con cielo ligeramente nublado en la madrugada y mañana, temperaturas de entre 8 y 10 grados y máximas de 21 grados por la tarde. El cierre del día será con 17 grados y viento leve del oeste.