El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional para este jueves 19 de marzo en Neuquén indica condiciones variables según la región, con lluvias en la cordillera y centro de la provincia, nubosidad en el Alto Valle y presencia de vientos intensos durante gran parte de la jornada.

Cómo estará el día en Neuquén capital

En Neuquén, la jornada comenzará con cielo parcialmente nublado y una temperatura de 14°, con viento del sur entre 13 y 22 km/h. Hacia la mañana, se espera un aumento de la nubosidad, con temperaturas que rondarán los 16° y ráfagas del sudoeste que podrían alcanzar los 59 km/h.

Durante la tarde, el cielo seguirá mayormente nublado, con una máxima de 23° y vientos más moderados. Por la noche, se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, con una temperatura cercana a los 19° y viento del sur con intensidad entre 23 y 31 km/h.

Lluvias y viento en el centro y cordillera

En Zapala se prevén lluvias aisladas durante todo el día, con temperaturas que irán de 10° en la madrugada a 19° por la tarde. El viento del oeste ganará intensidad con el correr de las horas, con ráfagas que podrían alcanzar los 69 km/h en la tarde.

La situación será más inestable en San Martín de los Andes, donde se esperan lluvias fuertes durante la madrugada y precipitaciones persistentes durante la mañana. Las temperaturas se mantendrán bajas, entre 6° y 13°, con viento del oeste y ráfagas de hasta 69 km/h, especialmente en horas de la tarde.

Norte neuquino con ráfagas intensas

En Chos Malal, el día comenzará con cielo parcialmente nublado, pero hacia la tarde se esperan lluvias aisladas y un incremento significativo del viento. Las ráfagas podrían alcanzar los 78 km/h, siendo uno de los registros más altos previstos para la jornada. La temperatura oscilará entre los 12° y los 22°.