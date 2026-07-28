Día Mundial de la Hepatitis: recuerdan la importancia de hacerse un análisis de sangre para detectarla a tiempo

Cada 28 de julio se conmemora el Día Mundial de la Hepatitis. En este marco, desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén destacan la importancia de realizarse un análisis de sangre para detectar esta enfermedad y prevenir su propagación.

La fecha busca generar conciencia sobre una enfermedad que muchas veces no presenta síntomas durante años, pero que puede causar graves daños en el hígado si no se diagnostica y trata a tiempo. Por ese motivo, las autoridades sanitarias recuerdan que todas las personas tienen derecho a conocer su estado de salud y acceder de manera gratuita a los controles necesarios.

Un análisis simple que puede marcar la diferencia

Desde la cartera sanitaria provincial remarcaron que los neuquinos pueden acceder al test de hepatitis en cualquier hospital o centro de salud público. La recomendación es realizarse el análisis de sangre al menos una vez en la vida. En el caso de las personas gestantes, el estudio forma parte de los controles habituales del embarazo debido a la importancia de detectar posibles infecciones para reducir riesgos de transmisión.

Este año, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) impulsa la campaña bajo el lema “¡Hepatitis: entenderla para vencerla! De la A a la E: lo que necesitas saber”, con el objetivo de promover el acceso a información clara y confiable.

Qué es la hepatitis y cómo se transmite

La hepatitis es una inflamación del hígado, un órgano fundamental para el funcionamiento del organismo porque procesa nutrientes, produce proteínas y ayuda a eliminar sustancias tóxicas. La enfermedad puede ser causada por distintos virus, aunque también puede estar relacionada con otras patologías, el consumo excesivo de alcohol o determinadas drogas. Entre las formas virales más frecuentes se encuentran las hepatitis A, B y C.

La Hepatitis A se transmite principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados, por falta de higiene o por contacto cercano con una persona infectada.

Las hepatitis B y C pueden transmitirse a través del contacto con sangre infectada, relaciones sexuales sin protección, el uso compartido de agujas o jeringas contaminadas y durante el parto.

La vacunación, una herramienta fundamental

Los especialistas destacan que la vacunación continúa siendo una de las medidas más eficaces para prevenir nuevas infecciones. En Argentina, las vacunas contra la Hepatitis A y B forman parte del Calendario Nacional de Vacunación, son gratuitas y no requieren orden médica.

La vacuna contra la Hepatitis B debe aplicarse a los recién nacidos dentro de las primeras 12 horas de vida. Además, todas las personas que no hayan completado el esquema deben iniciar o completar las tres dosis correspondientes.

Por su parte, la vacuna contra la Hepatitis A está incluida para los niños y niñas al cumplir los 12 meses.

Tratamientos disponibles y la importancia del diagnóstico temprano

La detección temprana permite acceder a tratamientos oportunos y mejorar significativamente la calidad de vida de las personas.

En los casos de Hepatitis B, existen tratamientos que ayudan a controlar la enfermedad y reducir sus consecuencias. Para la Hepatitis C, en cambio, se dispone de terapias altamente eficaces que pueden lograr la cura en períodos relativamente cortos.

Las autoridades sanitarias remarcan que la prevención, la vacunación y el acceso al diagnóstico son herramientas esenciales para avanzar hacia la eliminación de las hepatitis virales como problema de salud pública y garantizar el derecho de la población a una atención integral.