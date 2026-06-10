En el Día Nacional de la Seguridad Vial, desde la Subsecretaria de Medio Ambiente y Protección Ciudadana aprovecharon a brindar recomendaciones para circular de forma segura por la obra de la Gran Avenida, ya que hay desvíos, máquinas y trabajadores en la zona.

El Municipio de Neuquén y la ONG Bien Argentino recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito en la obra que se desarrolla sobre Gran Avenida, a la altura de calle Gatica.

Desde el lugar, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, expresó:

“Queremos recordar algunas medidas que hay que observar al momento de llegar a esta obra tan importante: circular a velocidad de obra, 20 kilómetros por hora, y respetar los semáforos, a los inspectores de tránsito y a los trabajadores”, expresó.

El funcionario remarcó además la necesidad de proteger a los usuarios más vulnerables de la vía pública. “Lo importante es respetar permanentemente a todos aquellos que cruzan a pie la avenida y a quienes circulan en bicicleta o movilidad eléctrica”, señaló.

Baggio también recomendó utilizar la aplicación Waze para planificar los recorridos. “Allí están volcados los cortes, las aperturas de calles, los semáforos cuando funcionan o no y la congestión vehicular. Si no la tenés, bajatela porque te va a hacer ahorrar mucho tiempo”, afirmó.

Qué recomendaron desde Bien Argentino

Por su parte, Sandra Torres, integrante de la ONG Bien Argentino, sostuvo que la seguridad vial debe ser una práctica cotidiana y no una preocupación de una sola jornada.

La referente también acompañó el trabajo que realizan los equipos municipales y pidió a la comunidad colaborar durante el desarrollo de la obra. “Recordarle a la población que tiene que acatar las indicaciones para que esta obra se desarrolle y termine en buenos términos”, concluyó.