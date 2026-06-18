Día del Padre en Neuquén: cuánto sale un chivito y un cordero en la feria del Mercado Concentrador

La tradicional Feria del Chivito y el Cordero volverá al Mercado Concentrador de Neuquén con una propuesta que combina productos regionales, precios definidos y la posibilidad de abastecerse para reuniones familiares y encuentros entre amigos.

La iniciativa es organizada por la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) y se desarrollará durante dos jornadas, este jueves 18 y mañana viernes 19, entre las 13 y las 17.

El principal atractivo para los consumidores pasa por los valores de los productos, especialmente en una fecha marcada por los festejos del Día del Padre y las reuniones para seguir a la Selección Argentina en el Mundial.

Desde la organización confirmaron que los productos estarán disponibles a los siguientes valores:

Chivito del Alto Neuquén: 160.000 pesos la pieza, con un peso promedio de entre 9 y 10 kilos.

Cordero del Alto Neuquén: 170.000 pesos la pieza, con un peso promedio de entre 15 y 17 kilos.

Escabeche de chivo y ajo: 15.000 pesos el frasco de 360 gramos.

Los animales provienen de productores y crianceros del norte neuquino, mientras que los escabeches son elaborados con materias primas de la región.

Cómo comprar y reservar

Desde Cordecc recomendaron realizar reservas anticipadas para garantizar la disponibilidad de las piezas. Los pedidos pueden efectuarse a través de WhatsApp al 2942-469860 y no existe límite de unidades por comprador.

La venta presencial se realizará en el Mercado Concentrador Neuquén y se aceptarán todos los medios de pago, incluyendo tarjetas de crédito, débito, Mercado Pago y transferencias bancarias.

Productos regionales para las reuniones de junio

La feria fue pensada para acompañar algunas de las fechas de mayor consumo del mes. Desde la organización señalaron que se trata de una oportunidad para acceder a productos con identidad neuquina y apoyar el trabajo de los crianceros del Alto Neuquén.

Además de ofrecer precios competitivos, la propuesta busca acercar a los consumidores alimentos típicos de la región en un contexto de celebraciones familiares y encuentros para seguir los primeros partidos de la Selección Argentina en el Mundial.