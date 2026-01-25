Del 6 al 8 de febrero se realizará el Desafío al Cerro Corona. Se trata de una experiencia de trekking en medio del paisaje de la región del Alto Neuquén y la majestuosa Cordillera del Viento. Ideal para aquellos quienes busquen una escapada perfecta que combine desafío físico, paisajes únicos, excelente compañía y típica gastronomía regional.

El itinerario consiste en una salida desde Neuquén capital hacia Chos Malal en transporte para varias personas. Al llegar a destino serán recibidos en La Casita Boutique con una cena y con la calidez del lugar. Al día siguiente, se emprenderá la excursión al Cerro Corona con guías habilitados, en un recorrido que los llevará a través de un paisaje que muta entre pinos y la agreste estepa patagónica, por la quebrada del arroyo Huinganco.

El ascenso, de dificultad media, se llevará adelante por senderos marcados hasta una laguna de color turquesa, para luego encarar la última parte por una canaleta rocosa.

Los participantes disfrutarán del recorrido con aire puro y la belleza de la zona. Al hacer pie en la cumbre de cerca de 3.000 metros tendrán su recompensa: vistas panorámicas de 360° de la cordillera, incluyendo al imponente Domuyo.

Esa misma jornada por la noche, los senderistas recibirán un premio mayor para celebrar el Desafío al Cerro Corona: un auténtico chivito neuquino al asador.

Cerro Corona

La actividad es organizada por Scarabajo Viajes con cupos limitados. El valor de la misma es de 285.000 pesos con todo incluido: transporte, guías profesionales habilitados, alojamiento (espacio diseñado para el descanso compartido) y cenas.

Se puede abonar con los beneficios del BPN en tres cuotas sin interés (Visa/Mastercard) o seis cuotas sin interés (Confiable). Asimismo, la agencia Scarabajo Viajes es prestadora del programa turístico de reintegro Viajá Neuquén.

Los interesados podrán reservar un lugar con el 30% de seña del valor total. Por consultas y más información, contactarse con Scarabajo Viajes al WhatsApp 299 5472136 o bien en redes a través de @scarabajo_viajes.