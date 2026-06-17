La nieve fue una de las grandes protagonistas del lanzamiento de la temporada de invierno 2026 de Neuquén en Buenos Aires. Sin embargo, entre montañas, centros de esquí y paisajes cordilleranos, hubo otro atractivo que captó la atención de los asistentes: la gastronomía provincial.

Durante la presentación realizada en el espacio Rut Haus, cocineros neuquinos ofrecieron una muestra de los sabores que distinguen a cada región del territorio provincial. Ahumados de trucha, quesos artesanales, aceites, conservas, chivo del norte neuquino y vinos patagónicos formaron parte de una experiencia que invitó a descubrir Neuquén a través de sus productos.

Ahumados, quesos, chivos y vinos patagónicos acompañaron el lanzamiento de la temporada de invierno 2026.

Uno de los protagonistas fue el chef Sebastián Caliva, del restaurante Aura del Hotel Tower de Neuquén e integrante de la Ruta de la Gastronomía Neuquina, quien destacó el valor de mostrar la identidad culinaria local a potenciales visitantes. “La idea fue mostrar un poco la gastronomía y lo que pueden llegar a disfrutar en los distintos destinos de la provincia. Trajimos quesos, ahumados de trucha, aceites y otros productos regionales para que el público de Buenos Aires pudiera conocer y degustar parte de la identidad culinaria neuquina”, explicó.

La propuesta reunió elaboraciones provenientes de distintos puntos de la provincia, reflejando la diversidad de paisajes y culturas neuquinas. Entre ellas hubo productos de San Martín de los Andes, Villa La Angostura y Villa Pehuenia, además de conservas y preparaciones típicas del norte neuquino. “Tenemos productos de distintas zonas, chivo en conserva, cazuelitas de chivo y peras asadas que combinamos con jabalí ahumado”, detalló Caliva.

Neuquén mostró en Buenos Aires una propuesta turística que combina nieve, paisajes y gastronomía regional.

Para el chef, la cocina constituye una de las puertas de entrada más importantes para conocer un destino. En ese sentido, sostuvo que quienes visiten Neuquén para esquiar, hacer trekking o descansar podrán complementar la experiencia con propuestas gastronómicas que expresan la identidad de cada región.

La oferta culinaria se integra a una temporada invernal que posiciona a Neuquén como uno de los principales destinos de nieve del país. La provincia cuenta con la mayor superficie esquiable de Argentina, con 2.510 hectáreas, 99 pistas y 45 medios de elevación distribuidos entre cuatro centros de esquí y dos parques de nieve.

La Ruta de la Gastronomía Neuquina se consolida como un atractivo clave para quienes visitan la provincia en invierno.

Destinos como San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Villa Pehuenia y Caviahue-Copahue concentran buena parte de la actividad invernal, aunque el movimiento turístico también alcanza a localidades como Aluminé, Junín de los Andes, Zapala, Andacollo, Chos Malal, Neuquén capital y Piedra del Águila.