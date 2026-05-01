Este 1 de mayo se celebra el Día del Trabajador y en la provincia de Neuquén el pronóstico tendrá un denominador común: el viento y la variabilidad climática. Para la tarde este viernes feriado se esperan mejoras en las condiciones en el centro de la provincia y mayor inestabilidad hacia la Cordillera de los Andes.

Neuquén capital: viento presente y tarde más templada

En la capital provincial se espera un día con cielo parcialmente nublado y viento del oeste. La mañana comenzará fresca, mientras que por la tarde la temperatura mostrará un leve ascenso.

Las marcas térmicas irán de los 5°C a los 16°C. El viento se hará sentir con mayor intensidad hacia la tarde, con ráfagas moderadas a fuertes, pero sin lluvias previstas.

Zapala: ráfagas intensas y alerta en rutas

En el centro de la provincia, el viento será el gran protagonista. Se prevén ráfagas que podrían superar los 80 km/h, generando complicaciones para la circulación.

El cielo estará parcialmente nublado y las temperaturas se ubicarán entre los 5°C y los 16°C, con una mejora gradual de las condiciones hacia el cierre del día.

Chos Malal: frío, por la mañana; más agradable, por la tarde

En el norte neuquino, la jornada comenzará con bajas temperaturas y se volverá más templada con el correr de las horas.

Se esperan mínimas cercanas a los 4°C y máximas de hasta 14°C, con nubosidad parcial y viento leve a moderado. No se descartan episodios aislados de inestabilidad.

San Martín de los Andes: inestabilidad y lluvias en la cordillera

La región cordillerana continuará con condiciones inestables. Se prevé cielo mayormente nublado, probabilidad de lluvias aisladas y viento fuerte del oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 6°C y los 12°C, con ráfagas intensas y un panorama cambiante durante toda la jornada.

Villa La Angostura: jornada fría, ventosa y con lluvias aisladas

En esta localidad cordillerana se espera un día con frío persistente e inestabilidad.

Las temperaturas irán de los 4°C a los 11°C, con probabilidad de precipitaciones débiles y ráfagas fuertes, especialmente en zonas abiertas y cercanas a los lagos.