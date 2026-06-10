Durante este miércoles 10 de junio están trasladando la última pieza del monumento más grande de Lionel Messi, ubicado en Cutral Co Neuquén y construido por Aldo Beroisa. La escultura ya contaba con el torso y uno de los brazos, aunque algunos imprevistos provocaron que la Copa del Mundo se golpee, el problema ya fue solucionado y con la mejora del clima avanzan a paso firme.

Qué falta para completar la colosal estructura en honor a Messi

Actualmente están realizando el traslado del brazo de la escultura, con la cual se completará el montaje y quedará próxima a inaugurarse. El objetivo es poder mostrarla finalizada al público antes de que Argentina juegue su primer partido en este Mundial.

Además se han realizado las tareas de soldadura y colocación de la cabeza, etapas fundamentales para que la escultura quede bien sostenida y pueda resistir a todos los climas, tal como las esculturas que ya se encuentran en la localidad.

Un Lionel de 26 metros de altura

Una vez finalizada, con 26 metros de altura, se convertirá en el monumento más grande de Messi en el mundo, alcanzando un récord que ya está recorriendo el mundo, con notas en distintos portales internacionales de noticias.

Con este último traslado la obra entraría en su etapa final, con la esperanza de poder inaugurarla el fin de semana o la próxima semana, días previos al partido inaugural de Argentina.

La misma se ubicará al costado de la Ruta 22 y Domingo Savio, podrá verse cuando se va de paso por la ciudad. Además esta instalación significa una nueva estructura para afianzar el turismo de paso por Cutral Co, que fue declarada Capital Provincial de los Monumentos por la Legislatura provincial.