El intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido encabezó ayer la presentación de un programa que ofrece beneficios tributarios para comprar vehículos cero kilómetro en la ciudad. Estuvo acompañado por el jefe de Gabinete del Gobierno provincial, “Pepé” Ousset y la jefa de Gabinete de la Municipalidad, María Pasqualini, entre otros funcionarios.

Entre los beneficios tributarios se destaca la eximición durante diez meses del pago de patente para las personas que compren un vehículo en alguna concesionaria radicada en la ciudad y que facture en la misma.

Sobre este tema habló en AM550 la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, quien ponderó que otra novedad es que “quienes compren sus vehículos fuera de la ciudad y patenten aquí, el beneficio de seis meses caerá a dos”, ya que se busca potenciar el movimiento económico de la ciudad.

“Esto no es una medida aislada. En esta gestión hubo 52 tasas que se dieron de baja, licencias comerciales gratuitas por un año para comerciantes , el descuento neuquino para impuestos retributivos y también se presentó el Parque Industrial con cero impuestos donde se inscribieron más de 300 empresas”, expresó la funcionaria municipal.

Sostuvo en AM550 que “son medidas que pueden darse por cuentas ordenadas. Tenemos superávit y contamos con medidas que tienen como objetivo que, quien decida invertir, elija Neuquén. Queremos apostar a una mejor calidad de vida para quienes viven en la ciudad y movilizar el consumo”.

“Todas las medidas que se buscan tiene el sentido de potenciar los diferentes sectores económicos, lo cual genera empleo”, amplió Pasqualini.

Finalmente, la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén valoró que el 45% del Presupuesto se destina a obra pública.

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