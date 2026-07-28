Luego de tres meses de formación, la Municipalidad de Neuquén finalizó este lunes el ciclo de capacitaciones destinado a emprendedores de la ciudad. La propuesta, que comenzó en abril y reunió a cerca de mil participantes, marca además el inicio de los preparativos para una nueva edición de la feria Neuquén Emprende, prevista para agosto junto a Confluencia de Sabores en el Parque Jaime de Nevares.

Los talleres se desarrollaron durante el invierno en distintos espacios de la ciudad, como el Museo Nacional de Bellas Artes, el Concejo Deliberante y el Auditorio Municipal, con una oferta de contenidos orientada a fortalecer los proyectos productivos locales.

Para fortalecer los emprendimientos

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, explicó que estas capacitaciones se realizan cada año cuando finalizan los espacios de comercialización de Neuquén Emprende durante el invierno. Además, celebró la convocatoria alcanzada en esta edición.

“Algunos emprendedores llevan alrededor de tres años acompañados por el municipio, mientras que otros se sumaron este año y participaron de las capacitaciones. La idea es que luego de ese período de acompañamiento, cada emprendedor pueda concretar su propia sala de elaboración, fábrica o comercio”, afirmó.

Como ejemplo de ese proceso, contó que en las últimas semanas fueron invitados a participar de dos inauguraciones surgidas a partir de ese acompañamiento. “Uno fue un emprendimiento de juguetes de madera llamado Únicos y, por otro lado, también un emprendedor que hace muebles de madera”, señaló.

Pasqualini destacó el acompañamiento municipal y el crecimiento de los emprendedores locales durante las capacitaciones.

Respecto a la feria, Pasqualini destacó que con el paso de los años dejó de ser únicamente un espacio de venta. “Es un evento que pone en valor los emprendedores locales, pero también se transformó en un verdadero hito turístico que atrae a familias de toda la región”, sostuvo.

Inteligencia artificial y redes sociales

El subsecretario de Capacitación, Ignacio Manzur, remarcó que este año la convocatoria superó ampliamente a la del período anterior. “Esto refleja un creciente interés por emprender y capacitarse”, aseguró.

Sobre los contenidos, explicó que en esta edición se incorporaron herramientas vinculadas a la inteligencia artificial, el manejo de redes sociales y el marketing digital para potenciar los emprendimientos. “Mientras que el año pasado el eje había estado puesto en el armado de stands, el packaging y la imagen de marca”, recordó.

Por su parte, la referente de Neuquén Emprende, Cecilia Cinto, destacó que el trabajo del municipio no termina cuando los emprendedores acceden a un puesto de venta. “No es solamente que los acompañamos a darles el espacio para vender, también ellos, a través de estas capacitaciones, se van formando y van haciendo sus propias herramientas”, expresó.

Cinto agregó que muchos emprendedores logran abrir sus propios locales y fortalecer la economía social de la ciudad, al tiempo que coincidió con Pasqualini en el crecimiento del evento. “Cada vez se ve más linda y más grande”, afirmó al referirse a la feria Neuquén Emprende, que ya se consolidó como uno de los eventos más convocantes de la ciudad.